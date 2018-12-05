VIDEO الاستاذ فيصل الأدريسي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة : رقمنة ارشيف المحكمة الابتدائية بوجدة عمل جبار باعتباره الأول من نوعه على الصعيد الوطني

خلال حفل اعطاء الانطلاقة بالعمل بالأرشيف الرقمي بالمحكمة الابتدائية بوجدة صباح يوم الأثنين 3دجنبر 2018 بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الابتدائية ، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، نقيب هيئة المحامين ، وعدد من موظفي المحكمة ، وخلال تناول الكلمة شكر السيد فيصل الاريسي كل الموظفين الذين انجزوا هذه العملية ، وعلى رأسهم رئيس المحكمة الابتدائية ، ووكيل الملك بها ، معتبرا ان عملية رقمنة ارشيف المحكمة الابتدائية بوجدة يعتبر بحق عمل جبار لأنه يعتبر الأول من نوعه على الصعيد الوطني ، خصوصا انه تم انجازه بموارد بشرية ذاتية ، حيث تمت رقمنه حوالي 200 الف حكم قضائي وهي الأحكام الصادرة من الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2017 ، طبعا مع الرقمنة الآنية لكل الأحكام الصادرة سنة 2018

وأضاف السيد الوكيل العام قائلا انه خلال الزيارة التي قام بها السيد وزير العدل لقصر العدالة بعد تدشينه السنة الفارطة قال : » يجب ان تكون هذه المحكمة رقمية » وبالفعل ذلك ما تم انجازه في ظرف سنة واحدة ، مما جعل هذه العملية تعتبر مفخرة لهذه المحكمة …خصوصا ان هذه الجهة عرفت اول محكمة عصرية بالمغرب اسست بوجدة سنة 1913

وهذا ما يجعل من ارشيف الاحكام الصادرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة منذ تاسيسها تاريخا مهما ، يعتبر بمثابة ذاكرة قضائية قيمة لهذه المنطقة ـــ يقول الاستاذ فيصل الادريسي ـــ هذا الارشيف يعتبر ذاكرة تاريخية جديرة بالدراسة والتحليل من طرف الباحثين والمختصين سواء في مجال القضاء او في غيره من المجالات الاخرى ….مما يعني انه لا بد من احياء هذا الارشيف ، وهو ما سنقوم به مستقبلا خلال حفل خاص ….