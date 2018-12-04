المحكمة الابتدائة بوجدة تحدث طفرة علمية رقمية تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني VIDEO

حققت المحكمة الابتدائية بوجدة طفرة علمية تعتبر الأولى من نوعها على صعيد مختلف المحاكم المغربية تتمثل في رقمنة مختلف القضايا والأحكام ، وذلك استجابة لمختلف الخطب الملكية وتوجيهاته السامية التي يدعو فيها الى ضرورة التعجيل برقمة مختلف مرافق الادارة المغربية من جهة ، وتلبية لرغبات المواطنين ومسايرة للتطور التكنولوجي الذي اصبح أمرا واقعا لا مفر منه من جهة اخرى …

وهكذا يمكن القول ان يوم الأثنين 03 دجنبر 2018 كان يوما تاريخيا بالنسبة للمحكمة الابتدائية بوجدة ، ولرئيسها الاستاذ سفيان درويش رئيس المحكمة الذي اشرف شخصيا على هذا المشروع من بدايته كفكرة ، ثم طموح ، فمشروع الى ان اصبح واقعا ملموسا في خدمة المواطنين بالدرجة الأولى …. فبحضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، الوكيل العام ، وكيل الملك ، نقيب هيئة المحامين تم الافتتاح الرسمي للأرشيف الالكتروني بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، ويتعلق الأمر بمشروع استغرق سنة كاملة من العمل الدؤوب ليل نهار من طرف طاقم من الموظفين والتقنيين بالمحكمة بتأطير واشراف مباشر من الأستاذ سفيان دريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة …

وهو المشروع الذي تم على مرحلتين ، طبعا بعد الدراسة ، والبحث ، والتحليل ، ووضع استراتيجية دقيقة للعمل ، وتحديد الموارد البشرية التي يمكنها ان تشتغل على واجهتين ، الاستمرار في تقديم خدماتها اليومية للمواطنين بشكل عادي ، دون اي اخلال بالسير العادي للمؤسسة القضائية من جهة ، ثم من جهةاخرى الاشتغال على الأرشيف وانجاز مختلف المراحل التي تتطلبها عملية الرقمنة …

حيث تم التركيز خلال المحطة الأولى على اعادة ترتيب الأرشيف المادي بشكل لائق وهو الأمر الذي تم بالفعل

المرحلة الثانية وتمثلت في القيام بمسح ضوئي لكل الأحكام ورقمنتها…وانشاء مكاتب خلفية الكترونية لمكاتب الواجهة

وخلال حديث خص به الأستاذ سفياد ادريوش الجردة الالكترونية » وجدة سيتي » اعتبر ان الهدف الرئيس من الأرشيف الالكتروني هو الجودة والاسراع في تقديم الخدمة للمواطن ، حيث ان عملية تسليم نسخة من اي حكة تتم في ظرف زماني قياسي قد لا يتجاوز خمسة دقائق ، في الوقت الذي كان الأمر يتطلب في السابق عدة ايام …كما ان رقمنة الأحكام ـــ يضيف السيد رئيس المحكمة الابتدائية ـــ ترفع من مؤشر الشفافية والسرعة والاقتصاد في الزمن ….وبالاضافة الى ذلك تمكن المواطن من استخراج نسخة اي حكم عن بعد ـــ طبعا بعد التأكد من صحة المعلومات لطالب النسخة ـــ كما ان الأرشيف الالكتروني لمختلف الأحكام والقضايا ستسهل ايضا البحث العلمي في هذا المجال خصوصا ما يتعلق بدراسة مختلف الظواهر السوسيولوجية والسيكولوجية ، التي تقوم بدراسة مختلف الظواهر الانسانية في العديد من المجالات الاجتماعية ….

ثم ان من اهداف هذا الورش الكبير هي العمل على القيام بمسح ضوئي لكل احكام المحكمة الابتدائية بوجدة ، والتي تتجاوز 450 الف حكم ، تم منها لحد الآن مسح 200 الف حكم وهي الأحكام الصادرة بالمحكمة منذ سنة 2000 الى سنة 2017 مع السحب الآني لسنة 2018

باقي التفاصيل نقدمها في الحوار التالي الذي خص به الاستاذ سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي «