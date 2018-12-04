نداء انساني مستعجل الى المسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

توجه عائلة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بورم على مستوى الساق نداء مستعجلا الى المسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة ، من اجل اجراء فحص مستعجل بالسكانير ، نتيجة اصابته بورم خطير على مستوى الساق ، خصوصا انه مصاب بالسكري ، هذا الفحص الذي طلبه منه ـ بشكل مستعجل ـ الطبيب الذي قام باستقباله خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2018 بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس …

وبما ان المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ونظرا لكون حالته الصحية تتدهور بشكل سريع ، ويتوفر على بطاقة » الراميد » وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ونظرا لكون عائلته فقيرة فانها تلتمس من المسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة اجراء فحص مستعجل بالسكانير للورم الذي اصيب به ، والذي قد يتسبب في بتر رجله لا قدر الله …

في الختام نتمنى ان يلقى نداءنا الانساني هذا الآذان الصاغية من طرف المسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

وفي ما يلي رقم هاتف ولي أمر المعني : 0600186973