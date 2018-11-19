نهضة بركان ينتزع كأس العرش بكل قتالية في مباراة هتشكوكية …VIDEO

بمركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط ، في مباراة نهائي كأس العرش ترأسها الأمير مولاي رشيد ، مباراة شدت الأنفاس منذ اللحظات الأولى لانطلاقتها ، خصوصا بعد تسجيل الفريق البركاني عن طريق اللاعب محمد فرحان للاصابة الأولى خلال الدقيقة 57 ، والتي لم تدم فرحتها سوى ثلاث دقائق ، ليعدل مامادو ديوف من وداد فاس النتيجة ، لتعود المباراة مرة أخرى الى نقطة الصفر ، غير ان الجماهير البركانية ومعها جماهير الجهة الشرقية عاشت على اعصابها خلال تسجيل عمر جيراري الاصابة الثانية لوداد فاس ….غير ان دخول المباراة في الوقت بدل الضائع ، وفي الوقت الذي كان الكل يعتقد ان المباراة قد حسمت لصالح الوداد الفاسي ، وان الكاس اصبحت قاب قوسين منه … اذا باللاعب العربي الناجي يخطف هدف التعادل للفريق البركاني …لتدخل المباراة من جديد في الأشواط الاضافية …التي انتهت بالتعادل ليحتكم الفريقين الى الضربات الترجيحية التي كانت هتشكوكية بكل معاني الكلمة ….غير ان النتيجة آلت الى النهضة البركانية التي فازت بكأس العرش الأولى بكل جدارة واستحقاق ….ليتسلك الفريق البركاني الكأس من يد صاحب السمو الأمير مولاي رشيد …

ومباشرة بعد الفوز بهذا اللقب الذي يعتبر تاريخيا ، وشرفا ليس للنهضة البركانية ولمدينة بركان وحدها وانما لكل الجهة الشرقية …خرجت ساكنة مدينة الليمون لتحتفل بأول لقب كروي ….

الجريدة الالكترونية » مولودية .م » و » وجدة سيتي » كانتا متواجدتين خلال هذه اللحظة بمدينة بركان لم يفتهما ان تسجلا هذه الفرحة البركانية …..فهنيئا لفريق النهضة البركانية لكرة القدم ….والعقبة لألقاب اخرى وطنية وافريقية ايضا ..لم لا؟