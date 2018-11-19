معاذ الجامعي والي جهة الشرق : 3 ملايين درهم تكلفة تكوين طبيب بالمغرب غير ان 6000 طبيب مغربي يشتغلون في مستشفيات فرنسية VIDEO

خلال الاحتفال الذي نظمته كلية الطب والصيدلة بوجدة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها مساء يوم الجمعة 16 نوبر 2018 ، تناول الكلمة السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، هنأ في مستهلها عميد الكلية واساتذتها وطلبتها ، كما هنأ الشعب المغربي باعطاء صاحب الجلالة لانطلاقة اول قطار سريع بافريقيا ، يربط مدينة طنجة بالدارالبيضاء معتبرا ان المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة يعرف انجازات ضخمة في جميع المجالات الاقتصادية العلمية والاجتماعية ….

وخلال توقفه عند الحديث عن كلية الطب بوجدة والتي قامت لحد الآن بتخريج العشرات من الأطباء ، والأطباء المتخصصين ، معتبرا ان تكلفة الدولة لتكوين طبيب واحد باية كلية من كليات الطب يتجاوز 3 مليون درهم ، وهي تكلفة ثقيلة جدا ، الا انه من المؤسف ـ يضيف السيد الوالي ـ اننا نجد ان اكثر من 6000 طبيب مغربي يشتغلون حاليا بالمستشفيات الفرنسية …هذا رغم الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة ببلدنا …

ونظرا لأهمية كلمة السيد الوالي ، وايمانا منا بالأمانة والموضوعية والشفافية الاعلامية ،فان » وجدة سيتي » تقدم تسجيلها المصور كاملا غير منقوص