Home»Débats»السيد حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة يهنيء صاحب الجلالة بعيد المسيرة الخضراء

السيد حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة يهنيء صاحب الجلالة بعيد المسيرة الخضراء

/ /0/ 130
0
Shares
PinterestGoogle+
 

بمناسبة تخليد الشعب المغربي  للذكرى الثالثة والأربعين  للمسيرة الخضراء ( 6 نوفمبر 2018 )التاريخية لتحرير اقاليمنا الجنوبية ، واسترجاع الصحراء المغربية ، وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة ، يتشرف خديم الاعتاب الشريفة حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ، اصالة عن نفسه ونيابة عن كافة اطر الوكالة بتقديم آيات الولاء والاخلاص الى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، راجيا من العلي القدير ان يعيد عليكم يا مولاي هذه الذكرى الخالدة ، وأمثال امثالها بالصحة والسعادة وطول العمر ، وان يحفظكم في حلكم وترحالكم بما حفظ به الذكر الحكيم حتى تحققوا لشعبكم الوفي كل سبل التقدم والرخاء والازدهار ، وان يقر عينكم بولي عهدكم الجليل مولاي الحسن ، وشقيقته المصونة للاخديجة ، وان يشد عضدكم بصنوكم الرشيد المولى رشيد …وبسائر افراد اسرتكم الملكية الشريفة
انه سميع مجيب وبالاجابة جدير
خديم الاعتاب الشريفة : حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل / الفدرالية الديمقراطية للشغل : نداء لا للصمت نعم للتضامن والاحتجاجVIDEOS الدكتور مصطفى بنحمزة: وجدة معبر للفتوحات والقيادات والكفاءات العلميةالى تجار السوق النموذجي واد الناشفرئيس الجماعة الحضرية عمر حجيرة يحتكم الى ساكنة مدينة وجدة VIDEO

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.