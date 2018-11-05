السيد حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة يهنيء صاحب الجلالة بعيد المسيرة الخضراء

بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء ( 6 نوفمبر 2018 )التاريخية لتحرير اقاليمنا الجنوبية ، واسترجاع الصحراء المغربية ، وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة ، يتشرف خديم الاعتاب الشريفة حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ، اصالة عن نفسه ونيابة عن كافة اطر الوكالة بتقديم آيات الولاء والاخلاص الى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، راجيا من العلي القدير ان يعيد عليكم يا مولاي هذه الذكرى الخالدة ، وأمثال امثالها بالصحة والسعادة وطول العمر ، وان يحفظكم في حلكم وترحالكم بما حفظ به الذكر الحكيم حتى تحققوا لشعبكم الوفي كل سبل التقدم والرخاء والازدهار ، وان يقر عينكم بولي عهدكم الجليل مولاي الحسن ، وشقيقته المصونة للاخديجة ، وان يشد عضدكم بصنوكم الرشيد المولى رشيد …وبسائر افراد اسرتكم الملكية الشريفة

انه سميع مجيب وبالاجابة جدير

خديم الاعتاب الشريفة : حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة