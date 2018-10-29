اجماع المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين على خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بوجدة والجهة الشرقية ـ الجزء 3 ـ VIDEO

تواصل الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » نشر الحلقات المصورة تحت عنوان ــ بدون خلفية ــ حول اجماع المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين على خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بمدينة وجدة بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة…فبعد الحلقة الأولى والثانية ، نقدم اليوم الحلقة الثالثة والتي تضم تدخلات مفصلة لبعض المسؤولين حول الأزمة الخانقة التي تعرفها الجهة الشرقية بكل اقاليمها خصوصا خلال السنتين الأخيرتين ، وهي الأزمة التي تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات العليا…لاخراج شباب الجهة من مخالب البطالة ….البطالة التي تعتبر عاملا اساسيا في انتشار الجريمة بكل تلاوينها …البطالة التي تعتبر عاملا اساسيا ايضا مشجعا على المغامرة غير المحسوبة العواقب مثل الحريك …البطالة التي تعتبر عاملا اساسيا وراء العديد من الظواهر الاجتماعية المرضية : مثل الطلاق ، والتطرف ، والعنوسة ، ووو

التسجيلات المصورة التي تقدما جريدتنا الالكترونية » وجدة سيتي » تعتبر ادلة مادية على شهادة واجماع المسؤولين على ان الجهة بالفعل في حاجة الى مشاريع اقتصادية ضخمة ، مشاريع استثمارية ، معامل ، مصانع ،و شركات دولية كبرى يمكنها ان تشغل عشرات الآلاف من الشباب العاطل قبل فوات الأوان

» بدون خلفية » تقدمه » وجدة سيتي » بدون اية خلفية ، هدفنا الأساسي هو المطالبة بحق الجهة الشرقية في ان تنال حظها هي الأخرى من الاستثمارات الوطنية ، الكبرى ، وان يرفع عنها التهميش الذي طالها خلال السنوات الأخيرة …