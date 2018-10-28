VIDEO انصار المولودية الوجدية لكرة القدم تنتقد المكتب المسير و تطالب برحيل المدرب

المكتب المسير ما تماش ، كركاش ما يبقاش » هو الشعار الذي رفعه انصار فريق المولودية الوجدية لكرة القدم خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظموها بمدينة وجدة مساء يوم الجمعة المنصرم ، وهي المسيرة التي جاءت نتيجة النتاءج السلبية التي سجلها فريق المولودية خلال المقابلات الثلاثة الأولى .

حيث اعتبر المحتجون ان هذه النتائج يتحمل مسؤوليتها بالاساس مدرب الفريق » عزيز كركاش » مطالبين اياه بالرحيل ومنتقدين المكتب المسير على موقفه الذي يتسم هو الآخر بالتفرج

هذا وقد توترت العلاقة بشكل كبير بين المدرب كركاش وبين مشجعي المولودية الوجدية خصوصا بعد ما تم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تداول شريط صوتي للمدرب عزيز كركاش يتضمن الفاظا تتسم بالسب والقذف في حق احد المشجعين ، مما جعل هذا الأخير يرفع دعوى قضائية ضد المدرب