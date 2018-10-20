مصالح امن وجدة تقوم بتوقيف حوالي 250 شخصا في يوم واحد يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح

وجدة في 20 أكتوبر 2018

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للأمن الوطني

ولاية أمن وجدة

الخلية الولائية للتواصل

خبر

ولاية أمن وجدة.. تستعرض حصيلة عمليات مكافحة الجريمة

أسفرت العمليات الأمنية التى باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، خلال أول يوم أمس الخميس 18 أكتوبر الجاري، عن توقيف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة، من بينهم 220 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية، بينما توقيف 30 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة في حقهم للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 21 قرصا طبيا مخدرا، وثلاثة كيوغرامات من مخدر الشيرا، و1351 قنينة خمر معدة للبيع بدون رخصة، و490 أنبوبا من لصاق السيليسيون، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، و10 هواتف نقالة، وثمانية مركبات متحصلة أو استعملت في تسهيل ارتكاب جرائم علاوة 642 وحدة من الحقن والأدوية المهربة.

وفي سياق متصل، باشرت شرطة المرور عمليات أمنية مكثفة خلال نفس الفترة أسفرت عن ضبط 288 مخالفة لأحكام مدونة السير، وعملت على إيداع 23 مركبة بالمحجر البلدي لمخالفتها المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وتندرج هذه الحصيلة في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن وجدة من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية خاصة تلك المقرونة بالعنف.