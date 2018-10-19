الفرع الجهوي لاتحاد كتاب المغرب بوجدة يرفع شعار : المدير سير فحالك الوكالة ماشي ديالك ضد مدير وكالى تنمية اقاليم جهة الشرق خلال وقفة احتجاجية

نظم الفرع الجهوي لاتحاد كتاب المغرب بوجدة وقفة احتجاجية أمام خيمة المعرض المغاربي للكتاب الذي تنظمه وكالة تنمية الشرق عشية افتتاحه في الساعة الرابعة من مساء الخميس 18 أكتوبر 2018 .

وقد انضم للوقفة عدد من مثقفي الجهة منددين بإقصائهم من المشاركة في تنسيق وتدبير هذا الحدث الذي تنظمه الجهة ويمول من ميزانيتها بينما أسند تنسيقه لأطراف تنتمي لجهة أخرى . بل ونظمت ندوته بمدينة الدار البيضاء . ولم تمنع الأمطار مثقفي الجهة من التواجد بباب المعرض ورفع الصوت بالاحتجاج على تهميشهم وتهميش منظمتهم اتحاد كتاب المغرب ، وتحويل المعرض – الذي كان في الأصل فكرة فرع اتحاد كتاب المغرب بوجدة منذ المعرض الجهوي سنة 2011- إلى بهرجة ثقافية ، وهدر للمال العام ، دون أن يحقق هذا الحدث الإشعاع المرجو منه لأن إسناده إلى غير أهله جعله عرضة للمقاطعة والتنديد.

وقد تضمنت الوقفة التي أربكت المنظمين ، و ووجهت أنظار الصحافة والحضور إليها بترديد شعارات من قبيل : » المعرض في الجهة ** فين مثقف الجهة ؟ » و » رفضنا المبدئي ** لثقافة الواجهة » – و » أنا مثقف عضوي ** ماشي مثقف خبزي » بل وجهت انتقادات قوية لرئيس وكالة الشرق محمد لمباركي لتماديه بالانفراد في تدبير المعرض ، وعدم التفاته لوجهة نظر المثقفين بالجهة خلال الدورتين السابقة والحالية .

وقد تمت تلاوة بيان المكتب التفيذي لاتحاد كتاب المغرب ، وبيان الفرع الجهوي لاتحاد كتاب المغرب بوجدة . وقدمت توضيحات للحضور ، وتصريحات لوسائل الإعلام الوطنية والمحلية التي غطت الوقفة الاحتجاجية بموازاة تغطيتها لافتتاح المعرض

شعاارات ضد المعرض المغاربي 2018

رفضنا المبدئي لثقافة الواجهة

المعرض في الجهة وفين مثقف الجهة

المدير سير فحالك الوكالة ماشي ديالك

انا مثقف عضوي ماشي مثقف خبزي

بالوحدة والتضامن اللي بغاه المثقف يكون