بيان استنكاري ضد تصرفات رئيس جامعة محمد الأول بوجدة

بسم الله الرحمان الرحيم

بـــــيـــــــان استنكاري

على إثر الاحداث التي وقعت برئاسة جامعة محمد الأول بوجدة يوم الخميس 11 أكتوبر2018،عقد كل من:

– المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،

– الإتحادالمغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي.

اجتماعا استعجاليالتدارس الأحداث التي عرفتها رئاسة الجامعة المتمثلة في التصرفات اللامسؤولة والمهينة من طرف رئيس الجامعة اتجاه الموظفين بهدف الترهيب النفسي.

وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:

– شجبنا للطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع الموظفين والتي تحط من كرامتهم.

– مساندتنا المطلقة واللامشروطة لجميع الموظفين إزاء كل ظلم أو تعسف.

– حمل الشارة الحمراء تعبيرا عن استنكارنا لهذه التصرفات اللامسؤولة.

– تحميل المسؤولية الكاملة للإدارة لما آلت إليه الأوضاع داخل رئاسة الجامعة من جو مشحون ومضطرب.

وإذ نسجل بترقب وقلق شديدين الأوضاع من داخل رئاسة الجامعة وما ستؤول إليه الأمور مستقبلا،نؤكد على حقنا في سلك جميع الطرق النضالية والإدارية التي بإمكانها رد الاعتبار لموظفات وموظفي رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة.

وفي الأخير نهيب بمناضلات ومناضلي رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة،إلى المزيد من التعبئة والتكتل حول أجهزتهم النقابية العتيدةوالجادة، ورص الصفوف للتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى الإجهاز على مكتسباتهم والحط من كرامتهم، من اجل وضعية ومستقبل أفضل وأحسن.