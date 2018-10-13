مراقب بحافلات موبيليس يعتدي على المراسل الصحفي لوجدة سيتي خلال أداء واجبه المهني

خلال قيامه بواجبه الصحفي والاعلامي مساء يوم الجمعة 12 أكتوبر الحالي حوالي الساعة الخامسة تعرض المراسل الصحفي لوجدة سيتي للاهانة من طرف أحد مراقبي حتفلات شركة موبيليس بوجدة ، هذا النوع من المراقبين الذين ظلوا يتسمون بسلوكات بلطجية ، سواء خلال اشتغالهم بالحافلات السابقة ، أو بعدما قامت شركة موبيليس بالاحتفاظ بهم حيث لم يستطيعوا التخلص من تصرفاتهم الخشنة وسلوكاتهم البلطجية …واننا اذ ندين هذا التصرف البلطجي ، نحمل شركة موبيليس كامل المسؤولية لما صدر عن المواقب بحافلاتها ، ونعتبر ان سلوكا مثل هذا يسيء الى سمعة الشركة بكاملها وبنزل بها الى الحضيض

خصوصا في ظرفية صعبة تمر منها الشركة حاليا بمدينة وجدة جراء احتجاجات الساكنة ، والتلاميذ ، والطلبة ضدها ، والتي توجد في وضع لا تحسد عليه …مما يعني ان الشركة المذكورة زادت طين الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقها المدينة بلة

ومن مطالب ساكنة المدينة :

– إضافة المزيد من الحافلات لتغطية النقص الكبير في العديد من الخطوط

– تقوية الخطوط الرابطة بين المؤسسات التعليمية والأحياء الهامشية

ــ المزيد من الحافلات الرابطة بين المؤسسات الجامعية ومختلف الأحياء

يجب أن تكون المدة الزمنية الفاصلة بين الحافلات لا تتعدى 10 دقائق

– الحق للعاملات ببطائق الانخراط

ولنا عودة الى موضوع احتجاجات ساكنة وجدة ضد حافلات موبيليس بالصوت والصورة