الممـلـكـة المغربــــــية

وزارة الداخـــــــلـيـــــة

مجلس جــهـة الشــرق

بلاغ صحفي

مجلس جهة الشرق يستقطب شركة صينية للاستثمار بالمنطقة وتشغيل 12 ألف من اليد العاملة

في إطار المجهودات المبذولة من طرف مجلس جهة الشرق لجلب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة بغرض خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، وقع السيد عبد النبي بعوي، رئيس الجهة اتفاقية إطار مع رئيس مجموعة Elion Ressources الصينية المتخصصة في المجال الفلاحي والقطاع المنجمي، وذلك بحضور كل السيد علي الكورجي الكاتب العام لولاية جهة الشرق، والسيدين الطيب المصباحي ومحمد امرابط نائبا رئيس الجهة، والسيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، والسيد المدير الجهوي للفلاحة، والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار، والسيدة المديرة الجهوية للبيئة.

وتعتزم مجموعة Elion التي تعد واحدة من أعمدة الاقتصاد الصيني، إنشاء حزام اخضر على مسافة أزيد من 250 كيلومتر، على صعيد جهة الشرق، مما سيسمح بتوفير أزيد من 12 ألف منصب شغل.

وأكد بعوي للوفد الصيني، على أن الاستثمار يشكل أولوية قصوى في الإستراتيجية المعتمدة من طرف مجلس جهة الشرق، معربا عن ترحيبه بالاستثمارات الصينية بالنفوذ الترابي للجهة.

كما ابرز السيد عبد النبي بعوي، للوفد الصيني الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها جهة الشرق، وتميزها بجاذبية اقتصادية وبنية تحتية مؤهلة تجعل منها وجهة مفضلة لتوطين الاستثمارات، وموقعها الاستراتيجي المهم.

وقد عقد الوفد الصيني قبل توقيعه للاتفاقية مع السيد رئيس جهة الشرق، لقاءا مع السيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.