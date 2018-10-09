الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب

بيان المجلس الوطني المنعقد في دورته السادسة بمدينة الجديدة يومي 6 و 7 أكتوبر 2018.

البيان:

في سياق تنامي عناوين الرفض والاحتجاج على الوضع البئيس الذي يؤثث المشهد التعليمي ؛ وتناسل مواقف الرفض للمقاربات الفوقية الارتجالية ؛ واعتبارا لسياسة الهروب إلى الأمام التي ما تفتأ الوزارة الوصية تعتمدها منهجا في مطارحاتها اختلالات المنظومة التربوية بديلا عن التعاطي الجمعي لإشكاليات الإصلاح التربوي . وعوضا عن الشراكة الحقيقية والاشراك الفعلي للطيف المهني والفكري و المدني والحقوقي والسياسي ذات العلاقة … التأم أيام السبت والأحد 06 و 07 أكتوبر 2018 بالجديدة ، المجلس الوطني السادس للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية تحت شعار : نضال وحدوي مستمر من أجل الكرامة و الإطار) ؛ و بعد استعراضه قراءة المكتب الوطني والتي أكدت على الوضعية المأزومة والكارثية للتعليم في مستوى البنيات المادية والفكرية للمدرسة العمومية والتي تشكو فقرا مهولا في مستوى التخطيط و التحليل والتنظير والتجديد والتحديث ؛ وفي مستوى البنيات البشرية : التربوية و لادارية ؛ والتي تشكو خصاصا رهيبا ومخيفا .، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية التربوية و التقنية والفنية والإدارية والخدمية … وبعد وقوفه على الظرفية القاسية التي تحايث عمل الادارة التربوية بالثانويات العمومية بالمغرب من حيث حجم المهام التربوية والادارية المتناسلة ؛ وبعد تقديره لمسؤوليات

والتزامات الادارة التربوية المنتظرة في تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية الوطنية ( 2015 – 2030 ) لإصلاح المنظومة التربوية بالقدر الذي يروم الجودة في الخدمة المجتمعية والنهضة بالآفاق المعرفية والتنويرية للمدرسة العمومية ؛ وبعد تقييمه الإيجابي بنجاح الشطر الأول من البرنامج النضالي الوحدوي ؛ والذي يهنئ من خلاله شغيلة الإدارة التربوية على انضباطها النضالي ويحيي فيها التزامها الواجب المهني بإنجاح الدخول المدرسي ؛ فإن المجلس الوطني السادس :

تنظيميا :

1. يثمن عاليا عمل أطر الإدارة التربوية بالثانويات العمومية بالمغرب وطنيا وجهويا وإقليميا و يدعو كافة المديرات و المديرين إلى الاصطفاف خلف إطارهم المهني من أجل تقوية الأداء التنظيمي والمهني .

2. يقدر عميقا الدينامية التنظيمية التي تروم حفز حركة الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب جهويا وإقليميا في الدفاع عن المدرسة العمومية .

3. يؤكد على تمسكه بخيار التنسيق الاستراتيجي بما يحقق وحدة الفعل الاحتجاجي للإدارة التربوية ؛ دفاعا عن الكرامة أولا ..

4. يثمن إيجابيا حركة المكتب الوطني للجمعية في تثبيت و توحيد نضالات الإدارة التربوية ؛ ويعلن انخراطه المسؤول في تفعيل مضامين الاستراتيجية النضالية الوطنية ( التنسيق الثلاثي ) جهويا وإقليميا ومحليا.

مطلبيا:

5. يتشبث بالملف المطلبي للجمعية في شموليته وعلى رأسه مطلب الاطار بما يحفظ كرامة هيئة الإدارة التربوية ماديا و رمزيا .

6. يدعو الوزارة الوصية إلى سحب المرسوم المفروض و يرفض صيغة » المتصرف التربوي » البئيسة؛ والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل لموظفي وزارة التربية الوطنية ينصف كافة الفئات و الهيئات التربوية .

7. يطالب الوزارة الوصية بحماية المؤسسات التعليمية و هيئة الإدارة التربوية وكافة مكونات الحياة المدرسية في ظل ارتفاع منسوب الجريمة والمخدرات بالمحيط المدرسي و تفعيل المذكرة الثلاثية ذات الصلة.

نضاليا:

8. يستهجن رفض وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسلك الحوار والتفاوض مع الجمعية الوطنية مستنكرا تجاهلها المراسلات المتعددة للمكتب الوطني ـ

9. يدعو اللفيف الجمعوي الوطني المدني والحقوقي و النقابي لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن المدرسة العمومية بما هي خدمة مجتمعية .

10. يجدد دعوته النقابات التعليمية ذات التمثيلية النضالية مسؤولية الدفاع عن الملف المطلبي للإدارة التربوية في شموليته ؛ ويرفض تهريبه والالتفاف عليه بإصدار المرسوم المشؤوم .

11. يدعو كافة المديرات والمديرين إلى التعبئة ، استعدادا لخوض كافة أشكال النضال النوعي ؛ وطنيا وجهويا

وإقليميا دفاعا عن الكرامة والاطار .

12. يدين الإعفاءات الظالمة والمفبركة في حق المديرين ويطالب بالتراجع الفوري عنها .

13. يقرر المجلس الوطني لجمعية مديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب بالتنسيق مع الحلفاء ؛ تصعيد نضالية الإدارة التربوية باجتراح أشكال نضالية إنذارية متدرجة بتعميم مقاطعة البريد واللقاءات والاجتماعات و التكوينات وعدم استقبال المتدربين والانسحاب الجماعي من الجمعيات المدرسية ( الجمعية الرياضية و ج . دعم مدرسة النجاح .. ) وتنفيذ إضرابات ووقفات ومسيرات احتجاجية متوالية : إقليميا وجهويا و وطنيا …

14. يثمن ويدعو إلى التنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام والمطالب المشتركة.

15. يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات أطر الإدارة التربوية بجهتي سوس ماسة وبني ملال خنيفرة ،و يدعو التنسيق الثلاثي إلى تنظيم أشكال نضالية مناسبة .

16. يعتبر خريجي المسلك جزءا لا يتجزأ من الإدارة التربوية في الكرامة والاطار والمصير المشترك .

17. يؤكد على استمرار البرنامج النضالي قيد التنفيد إلى حين صدور بيان التنسيق الثلاثي .

والمجلس الوطني إذ يلح بالحرص على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ؛ يدعو كافة المديرات والمديرين إلى التعبئة و اليقظة النضاليين صونا لوحدة التنظيم وتركيزا لنضالات التنسيق الثلاثي

وتحقيقا لمطلبي الكرامة والاطار ويدعوهم إلى الالتفاف حول إطارهم المهني .

وعاشت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ، قوة اقتراحية تربوية غيورة على المدرسة العمومية وإطارا مهنيا مناضلا .

عن المجلس الوطني