في ظرف نصف شهر فقط ولاية امن وجدة تقوم بتوقيف 1446 شخصا
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للأمن الوطني
ولاية أمن وجدة
الخلية الولائية للتواصل
وجدة في 05 دجنبر 2018
خبر
باشرت ولاية أمن وجدة خلال الفترة الممتدة من 17 شتنبر المنصرم إلى 03 أكتوبر الجاري، عمليات أمنية شاملة بمختلف المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة لها مكنت من توقيف ما مجموعه 1446 شخصا، من ضمنهم 1030 جرى ضبطهم في حالة تلبس بجنايات وجنح مختلفة، و 416 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات أبحاث على الصعيد الوطني من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا عن حجز حوالي 17 غراما من مخدر الكوكايين و5 جرعات من مخدر الهيروين و251 قرصا مهلوسا و577 غراما من مخدر الشيرا و340 غراما من مخدر الكيف و1600 غراما من مسحوق طابا و125 سيجارة ممزوجة بمخدر مادة الكيف و1055 قنينة خمور مهربة و102 أنبوبا من مادة السيليسيون، علاوة على 619 علبة سجائر مهربة و25 هاتفا نقالا و48 سلاحا أبيض و18 سيارة و03 دراجات نارية.
وتندرج هذه الحصيلة في سياق المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة الجريمة الرامية إلى الحد من مختلف المظاهر الإجرامية وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن.
2 Comments
هذه فضيحة بكل المقاييس.
هناك خلل كبير في المجتمع.
يجب استدعاء خبراء نفسنين واجتماعيين لدراسة هذا الوضع الخطير.
كفى من الحلول الترقيعية
كيف لا نصدق والبطالة تعم الشباب إلى درجة أصبح معها من يعمل بمثابة استثناء يثير الفضول؟