رؤساء ألجمعيات التجارية والمهنية بوجدة يدقون ناقوس الخطر ويصرخون » ان للصبر حدود » ـ وذلك خلال لقاء تواصلي مع النائب البرلماني ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرةVIDEO
بطلب من المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق عقد النائب البرلماني الاستقلالي بدائرة وجدة انكاد ، ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة صباح يوم الخميس 13 شتنبر الحالي 2018 لقاءا لقاءا تواصليا مع المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق والجمعيات المنضوية تحت لوائه والجمعيات التجارية والمهنية ، استعرض خلاله كل المتدخلين الأزمة الخانقة التي تعرفها مدينة وجدة على جميع المستويات خصوصا في المجال التجاري ، حيث يعرف قطاع التجارة كسادا فضيعا ، ورغم النداءات المتكررة للتجار ، ورغم الملتمسات الموجهة من طرف الجمعيات التجارية والمهنية الى مختلف المسؤولين بالمدينة ، فان اصوات التجار بوجدة بقيت صيحة في واد المسؤولين الذين صموا آذانهم ، لا لشيء الا لأن » فاقد الشيء لا يعطيه »
التجار الذين دقوا ناقوس الخطر عبروا بكل صراحة للنائب البرلماني عمر حجيرة ، ان السيل بلغ الزبى ، وان » للصبر حدود »
وجدة سيتي التي كانت حاضرة خلال هذا اللقاء التواصلي قامت بتسجيل كل تدخلات التجار وممثلي جمعيات المجتمع المدني ، وايمانا منا برسالتنا الاعلامية والتنويرية نقدم الجزء الأول من هذا اللقاء على ان نقدم لاحقا جواب النائب البرلماني عمر حجيرة على غضب التجار
2 Comments
استغربت لما جاء على لسان كاتب الفرشة وكأن غلق الطريق والممرات بأزقة المدينة القديممة وداخل أسوار سوق عبد الوهاب أصبح حق مشروع وبل واصبح يطالب بتقنين احتلال الطريق لصالح جمعيته العجاب العجاب . اذا لم تقم الجهة المعنية بتحرير الممرات . انصح التجار بغلق محلاتهم التجارية والتحول الى فراشة. ماذا عن المحلات التجارية المشيدة في اطار المبارة الوطنية للتنمية البشرية والتي هي مهملة سوق المحطة الطرقية نموذجا ؟ . قالوا ناس ازمان وجدة منين اتولي احمامة ادعيلها بالسلامة . استغرب للسياح الاجانب القاصدين مدينتنا الالفية ولا يجدوة ممرا للاطلاع على معالمها التاريخية بسبب الفوضى . الله اجيب لمديتنا مجلس يكون في المستوى وغير انتهازي كما نشاهد على الساحة في نظري الضيق يجب حل المجلس واسناد تسيير الى السلطة المحلية عوض الانتظار كل هذا الكم الهائل من السنوات .
الاطر العليا التي وكل اليها النظر في مشاكل التجار خريجة اي معهد ؟ .