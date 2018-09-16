بطلب من المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق عقد النائب البرلماني الاستقلالي بدائرة وجدة انكاد ، ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة صباح يوم الخميس 13 شتنبر الحالي 2018 لقاءا لقاءا تواصليا مع المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق والجمعيات المنضوية تحت لوائه والجمعيات التجارية والمهنية ، استعرض خلاله كل المتدخلين الأزمة الخانقة التي تعرفها مدينة وجدة على جميع المستويات خصوصا في المجال التجاري ، حيث يعرف قطاع التجارة كسادا فضيعا ، ورغم النداءات المتكررة للتجار ، ورغم الملتمسات الموجهة من طرف الجمعيات التجارية والمهنية الى مختلف المسؤولين بالمدينة ، فان اصوات التجار بوجدة بقيت صيحة في واد المسؤولين الذين صموا آذانهم ، لا لشيء الا لأن » فاقد الشيء لا يعطيه »

التجار الذين دقوا ناقوس الخطر عبروا بكل صراحة للنائب البرلماني عمر حجيرة ، ان السيل بلغ الزبى ، وان » للصبر حدود »

وجدة سيتي التي كانت حاضرة خلال هذا اللقاء التواصلي قامت بتسجيل كل تدخلات التجار وممثلي جمعيات المجتمع المدني ، وايمانا منا برسالتنا الاعلامية والتنويرية نقدم الجزء الأول من هذا اللقاء على ان نقدم لاحقا جواب النائب البرلماني عمر حجيرة على غضب التجار