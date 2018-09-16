سؤال التدبير الآني والانتقالي للشأن اللغوي بالمغرب

بلقاسم الجطاري

قليلة هي المحاولات الرصينة التي تناولت موضوع تدبير الشأن اللغوي بحياد وتجرد وموضوعية؛ بل ونادرة هي الدراسات التي قاربت الموضوع دون السقوط في مهاوي الإيديولوجية وبريق السلطة.ليس في الأمر طبعا ما يدعو للاستغراب إذا استحضرنا الشروط التاريخية التي وجد فيها المثقف المغربي نفسه بُعَيد الاستقلال، وكذا إذا استشعرنا تعدد قوى الجذب (المحلية والإقليمية والدولية) التي لم تكف عن ممارسة الغواية بما يحقق مصالح ومنافع جماعات الضغط المختلفة.

معظم الدراسات والبحوث التي جرت في هذا المضمار هي صدى تصورات تنظر إلى هوية البلد الثقافية من منظور الهيمنة والاستيعاب، أي من منظور يعطي لبعض المحددات الثقافية أهمية أسمى وأرفع عن غيرها، مبررة بذلك وضعا سوسيوثقافيا يتم فيه احتضان لغات وثقافات وتبخيس أخرى، مع ما يستوجبه هذا الاحتضان من الدعم والتشجيع المادي والرمزي والتشريعي إلخ.

هذه الدراسات الاختزالية كانت تجد لنفسها دائما منفذا إلى المنابر الإعلامية، العمومية والخاصة، ومن ثم إلى المؤسسات المختلفة، أولا لما يوفره الاحتضان المذكور من فرص للانتشار، وثانيا لما تقوم عليه هذه الكتابات من التبسيط الذي يصل إلى أفهام ذوي التعليم المحدود، و »الحماسة » التي تدغدغ مشاعر الانتماء الجماعي (القومي على نحو غالب) وتستثيره.

ولأن الشعوب والأمم تسير دوما إلى الأمام، مستفيدة من عثراتها وأخطائها بفعل منطق التجربة والتراكم، فقد عرف المغرب حراكا اجتماعيا وسياسيا بداية العشرية الثانية، تم تتويجه بتعديل دستوري وضع نصب عينيه مواكبة الهموم الاجتماعية والسياسية القديمة والطارئة، ورسم خارطة طريق جديدة لمغرب الألفية الثالثة بناء على اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها ، بعيدا عن المزايدات والحسابات الظرفية وخيار الترضيات.

على المستوى التدبير الآني والانتقالي:

ينبغي التنويه بداية إلى الطابع العرضاني الذي يستلزم عملا واجتهادا خاصين، ذلك أن الشأن اللغوي ، لاعتبارات وقوعه في دائرة المشترك على مستوى مؤسسات تدبيره، يستدعي تعاملا استثنائيا، بحيث يكون لزاما على المؤسسات الموكول لها التدبير اللغوي أن ترسم حدود العلاقات التي ستجمع بعض المؤسسات ذات الاختصاص، في إطار رزنامة التزامات واضحة بين كل الأطراف قوامها التعاقد، على نحو لن يُسمح فيه بفتح باب التأويلات والاجتهادات المتضاربة التي تؤدي في الغالب إلى تداخل الاختصاصات، مع ما يستتبع ذلك من صعاب على مستوى الحكامة والمحاسبة.

على مستوى التشخيص، لا بد من القول إن عملا جبارا ينبغي إنجازه في هذا الشأن، ولذلك يفترض إجراء مسح علمي شامل للوضع اللغوي والثقافي بالبلد، سواء من زاوية تداولاته التعبيرية المختلفة، أم من زاوية طرق تدبيرها من قبل المؤسسات الموكول لها القيام بذلك (وزارة الثقافة- وزارة السياحة- وزارة التربية الوطنية والتعليم المهني- وزراة التعليم العالي- المجلس الأعلى للتعليم- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية- أكاديمية محمد السادس للغة العربية.

ينبغي القول أيضا أن خصوصية السؤال اللغوي تتطلب من المؤسسات الموكول لها الشأن اللغوي مباشرة مشروع تدبيري انتقالي يتم بموجبه اعتماد قاعدة التمييز الإيجابي في حالة التعبيرات اللغوية التي لم تستفد من الدعم الدولتي منذ الاستقلال، أو تلك التي تم تبخيسها لاعتبارات إيديولوجية. وعلى هذا الأساس يجب البدء بإنشاء أطالس ثقافية ولسانية وجمع المتون والتعابير القولية وغير القولية، وأرشفة هذه المواد ورقمنتها إلخ. وذلك بالاستعانة بجديد الحوامل والمناهج والطرائق، والانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال، وبخاصة تجارب اليونيسكو وبعض الدول التي عمدت خلال العقود الأخيرة إلى دمقرطة حياتها الثقافية.

على مستوى التدبير الاستراتيجي:

يشكل البعد الاستراتيجي حجر الزاوية في كل مشروع مؤسسي، وذلك لقيامه على قاعدة التخطيط البعيد المدى، وهو التخطيط الذي تتوفر له في العادة شروط الاشتغال الهادئ الذي ينأى عن الضغوطات والإكراهات المجتمعية الآنية المختلفة. يحتاج البعد المذكور عموما إلى شروط مادية وبشرية وكفاءاتية خاصة جدا. لذلك لا بد أن تتوفر هذه الشروط والكفاءات، لأن من شأن ذلك أن يجنب البلد نقاشات هوياتية مغلوطة كثيرة (طرح كثير منها منذ الاستقلال إلى اليوم)، وأن يسمح ببناء الهوية الثقافية المغربية على أساس متين يجعل من قبول الاختلاف قيمة القيم.

قاعدة العمل الاستراتيجي هي رسم صورة دقيقة للمغرب اللغوي الذي نريده في أفق عشرين أو خمسين عاما. وهذه الصورة المأمولة هي التي تحدد، من خلال اعتماد الكفايات الاستشرافية، ما ينبغي فعله ومباشرته منذ اليوم. بمعنى أن مغربا تخفت فيه مراكز الجذب الثقافي أو تتوزع على نحو عادل بين الجهات المختلفة، يحتاج منا مباشرة سياسة لغوية وإدارية قوامها اللامركزية أيضا. وعلى هذا النحو مثلا سيكون من المفيد جدا أن يمتلك المجلس فروعا ومراصد جهوية تتولى دور الوساطة الأفقية والعمودية، بما يضمن توزيعا متساويا للمشاريع والأنشطة الثقافية المختلفة.

يحتاج المغرب أيضا إلى تدبير عقلاني ورشيد لعلاقاته اللغوية بمحيطه المغاربي والإقليمي، وعلى هذا النحو ينبغي تشبيك العلاقات وتجسيرها مع كل المؤسسات الإقليمية ذات الصلة، بغية تقليص الجهد وتكثيفه، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بأشكال تعبير ثقافية عابرة للأقطار، من قبيل التراث الصوفي الذي يشد المغرب شرقا وجنوبا، أو التراث الحساني الذي يربط البلد بموريطانيا الشقيقة، أو التراث الأندلسي الذي يشد المغرب شمالا وشرقا أيضا. وقبل ذلك كله طبعا يتقدم المكون اللغوي الذي يربط المغرب بالبلدان المغاربية والعربية. وفي هذا الإطار يجب تفعيل الرؤى الاستراتيجية التي تتجاوز الخلافات السياسية الظرفية المحكومة بالتوازنات غير المستقرة وقوى الضغط المتقلبة، وعوضا عنه تمتين الصلات والعلاقات بما يسمح بتقوية النسيج السوسيوثقافي، بما يخدم خيار الوحدة المغاربية.

ختاما، يمكن القول إن تدبير الشأن اللغوي بالمغرب يحتاج إلى ذهنية تدبيرية غير تقليدية (غير محافظة بالمعنى التراثاني)، وإلى جرأة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بعيدا عن الخطاب الشعبوي الذي يدغدغ عواطف الجماهير. كما يمكن القول إن التدبير اللغوي الذي نصبوا اليه سيعيد سؤال اللغة إلى محضنه العلمي الطبيعي المكين، بعدما تفرقت به السبل، لردح من الزمان، سؤالا مباحا تتلقفه المؤسسات والأفراد بغير علم وإدراك، جاعلة منه شبحا مخيفا حينا، وسؤالا نافلا لا فائدة ترجى منه حينا آخر. هذا منتهى الرجاء، بيد أنه ليس بعيد المنال متى توفرت له الإرادة والعمل الجماعي.