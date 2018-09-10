VIDEO مغامرة محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية في قبول اجراء مقابلات الفريق الوجدي بمركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط ؟

يتساءل الجمهور الرياضي الوجدي لكرة القدم بنوع من الاستغراب والاندهاش قبول مكتب المولودية الوجدية لكرة القدم وعلى رأسه محمد هوار رئيس النادي باجراء مقابلات المولودية الوجدية بالمركب الرياضي مولاي عبدالله بالرباط ، حيث طالب البلاغ المنسوب لنادي المولودية الوجدية والمنتشر عبر صفحات الفيسبوك من الجمهور الرياضي الوجدي ان يدعم الفريق » لتحقيق نتائج ايجابية لتقديم مستوى مشرف في البطولة الوطنية »

والغريب في هذا القرار المفاجيء ، والذي يظهر ان مكتب نادي المولودية قد قبل به يعكس مدى التخبط الذي يوجد فيه رئيس النادي محمد هوار الذي هدد خلال الجمع العام السنوي يوم 8 غشت 2018 بالانسحاب من البطولة الوطنية اذا لم يتم قبول اجراء مقابلات الفريق اما ببركان او بالملعب البلدي بوجدة ، رافضا اجراء مباريات الفريق بمدينة فاس التي تبعد عن وجدة بحوالي 300 كلم ، فاذا بنا نفاجأ ببلاغ لنادي المولودية يخبر الرأي العام الوجدي باجراء مقابلات سندباد الشرق بالرباط التي تبعد عن وجدة بحوالي 700 كلم ….فهل سيعلن محمد هوار اذن انسحاب الفريق من البطولة ؟ فالجمهور الرياضي الوجدي الذي ينتمي جله الى الطبقة الفقيرة لا يمتلك الامكانيات المادية للسفر الى الرباط لتشجيع فريقه ….

ثم ان الجمهور الرياضي الوجدي مندهش امام هذا الخبر ، فبعد اقتراح مدينة فاس والتي رفضها مكتب المولودية ، وقبل اسبوع فقط انتشر خبر في الأوساط الرياضية الوجدية يفيد أن مقابلات المولودية ستجرى بالملعب البلدي وانه تم تحديد العدد في ثلاثة آلاف متفرج ، وقبل ذلك كانت الأخبار الرائجة هي اجراء المقابلات ببركان ، ولانهاء هذا المسلسل الهيتشكوكي ، خرج علينا مكتب نادي المولودية ببلاغ يخبرنا ان المباريات سوف لا تجرى لا في فاس 300 كلم ، ولا في بركان 70 كلم ، ولا في الملعب البلدي صفر كلم ، وانما تم الاتفاق على الرباط 700 كلم … ـــ كذا ــ لا يسعنا الا ان نقول برافو رئيس المولودية الوجدية محمد هوار … بقبول هذا العرض الذي يعتبر خطرا على فريق المولودية الوجدية لكرة القدم ، والذي قد يكون سببا في سقوطها مرة اخرى ، وكيفما كان الحال فان رئيس النادي يتحمل مسؤولية قبوله باجراء مقابلات سندباد الشرق بالرباط

وفي ما يلي نص الاعلان الصادر عن ادارة نادي المولودية الوجدية بهذا الخصوص

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تنهي ادارة نادي المولودية الوجدية لكرة القدم الى علم الجمهور الكريم ان الفريق سيستقبل مبارياته بمدينة الرباط برسم الموسم الرياضي 2018/2019

وسيحتضن مركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط مباريات الفريق في انتظار انتهاء الأشغال والاصلاحات التي يعرفها المركب الشرفي بوجدة

كما نطالب الجمهور الوفي ان يساند ويدعم الفريق لتحقيق نتائج ايجابية ويحفزه لتقديم مستوى مشرف في البطولة الوطنية

ادارة نادي المولودية الوجدية لكرة القدم