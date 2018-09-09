الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان : بلاغ حول مهزلة تجديد الكتاب المدرسي 2018

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

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بلاغ حول مهزلة تجديد الكتاب المدرسي 2018

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستياء شديد مهزلة تغيير مناهج الكتاب المدرسي في مادة اللغة العربية والتي تضمنت لأول مرة في تاريخ تأليف الكتاب المدرسي الرسمي، ألفاظا من الدارجة المغربية.

وحيث أن الكتاب المدرسي ذو أهمية حيوية ودور فاعل في العملية التعليمية والتربوية حيث لم تراعى المستويات الثقافية والعقلية والواقع الثقافي والاجتماعي للتلاميذ المغاربة خلال مرحلة التأليف, ويتأكد بالملموس أن هناك استهداف للقاموس اللغوي للطفل وقوالب التعبير والمصطلحات المستخدمة في الكتاب التي سوف تكرس صعوبات الإدراك اللغوي للتلاميذ المغاربة .

كما أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد أن المعايير المعمول بها في تأليف الكتاب المدرسي لم تراعى حيث يتضح ان العملية غلب عليها التسرع والعشوائية وضغوطات لوبيات المطابع ومن يقف وراءهم, حيث أنه يجب قبل أن يوضع الكتاب المدرسي الجديد موضع التنفيذ, وقبل أن يطبع ويوزع على المدارس بصورة رسمية للتداول والاستعمال أن يخضع للتجريب لمدة تزيد عن عام دراسي, ويفضل أن توزع نسخ من هذا الكتاب الذي هو تحت التجريب على مجموعة من المدارس والأساتذة, ليطلعوا عليه لإبداء ملحوظاتهم وآرائهم, واستخلاص الردود والملاحظات, علما أن تلك الردود وملاحظات الأساتذة والمدارس على مشروع الكتاب المدرسي الجديد سواء أكانت إيجابية أم سلبية لا تعطي سوى فكرة عامة عن ذلك الكتاب لذا فمن المفضل أن تظل مسودة الكتاب في ميدان التطبيق التجريبي لثلات سنوات, ثم تجمع الآراء والأحكام والملاحظات عن طريق الاستفسارات أو الزيارات الخاصة لمدارس التجربة لاكتشاف المحاسن أو المساوئ وبعد انتهاء مدة التجريب هذه وحذف أو إدخال ما يمكن إدخاله من التعديلات والتنقيحات كي يصبح ملائماً للصف الذي وضع من أجله, يعاد طبعه في صورته النهائية, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن:

– إدانته استمرار استهداف المدرسة العمومية عبر مناهج وكتب لا ترقى إلى الحد الأدنى من الجودة الفكرية والعلمية.

– مطالبته الدولة المغربية بالتدخل العاجل عبر إيقاف اعتماد هذه المقررات, وترتيب الجزاءات الإدارية في حق من يقف وراء هذه المقررات المسيئة للدولة, ولمصير الالاف من التلاميذ عبر وجود تناقض بين مادة الكتاب وتنظيمه, وبين مفردات المنهاج الدراسي وأهدافه, وان ما يحتويه الكتاب من معلومات وحقائق ومفاهيم ومصطلحات غير ملائمة لمستويات التلاميذ العقلية, والثقافية, والاجتماعية, واللغوية.

– تأكيده اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية والإحتجاجية غير المسبوقة لردع الإعتداء على المدرسة العمومية واستهداف التلاميذ ومستقبلهم بمقررات غير لائقة ولا تحترم المعايير الدنيا المعمول بها لتأليف الكتاب المدرسي

القنيطرة في:07 شتنبر 2018

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي