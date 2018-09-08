اعلان هام من جماعة وجدة‎

بعد تنامي احتلال الملك العام خاصة المقاهي ومختلف أنواع المهن. ورغم مراقبة لجان الشرطة الإدارية وقيامها في بعض الأحيان بحجز بعض الكراسي والطاولات، أو سلع مختلفة. لكن ذلك لم يفضي لأي نتيجة. إذ لازال المواطنون يعانون يوميا من انسداد الممرات وضيق الشوارع وتنامي السلع المعروضة وكراسي أغلب المقاهي .

لأجل ذلك يخبر رئيس جماعة وجدة، انه تقرر إحداث لجنة سوف تعمل على إنذار كل أصحاب التجاوزات في احتلال الملك العام وإذا لم يمتثلوا إلى القانون ستعمل الجماعة على سحب رخص المقاهي أو مختلف المهن من أصحابها .