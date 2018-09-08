اعلان هام من جماعة وجدة
بعد تنامي احتلال الملك العام خاصة المقاهي ومختلف أنواع المهن. ورغم مراقبة لجان الشرطة الإدارية وقيامها في بعض الأحيان بحجز بعض الكراسي والطاولات، أو سلع مختلفة. لكن ذلك لم يفضي لأي نتيجة. إذ لازال المواطنون يعانون يوميا من انسداد الممرات وضيق الشوارع وتنامي السلع المعروضة وكراسي أغلب المقاهي .
لأجل ذلك يخبر رئيس جماعة وجدة، انه تقرر إحداث لجنة سوف تعمل على إنذار كل أصحاب التجاوزات في احتلال الملك العام وإذا لم يمتثلوا إلى القانون ستعمل الجماعة على سحب رخص المقاهي أو مختلف المهن من أصحابها .
2 Comments
برافو السيد الرئيس، كالميتنا، صافي ما غاديش نبرزطوك. غير سعادة الرايس ما فهمناش كيفاش شي مقاهي يتشافو من الباب ديال البلدية وموجودين قبالة المقهى للي كتجلس فيها نتا وخا هاكداك هادي سنين أوهوما قاطعين الرصيف على المارة وبكل أريحية
بجد الآن آ السي عمر، قدر من الإحترام لذكاء مواطني بلدتك لن يضر، ويكفي ما نعانيه يوميا من أشكال للسيبة ما كان لها أن تكون لو حضر الضمير وطبق القانون
ماذا عن غلق الممرات والازقة داخل اسوار باب سيدي عبد الوهاب ؟ . ماذا عن بيع الاسماك تحت الرصيف ؟. ماذا عن الطاولات التي يحتلها الجزارون امام محلاتهم ؟ . ماذا عن محلات اللحامة الذين يشتغلون تحت الرصيف وبدون ترخيص المستعملين اللالات المحدثة للضجيج و الشضاية واقلاق راحة السكان المارة والتلاميذ ؟ … هضرة واتفوت انا لا انتظر شئ من هذه الجماعة .