لماذا لم ينفذ عمر حجيرة قراره بالاستقالة من رئاسة مجلس جماعة وجدة …وهل حالة البلوكاج الحالية هي نتيجة حتمية لهذه الوقائع VIDEOS
تتناسل التحليلات والكتابات والمقالات حول ما يقع اليوم بمجلس جماعة وجدة ، الذي اصبح مجلسا مشلولا بكل معاني الكلمة ودلالالتها الظاهرة والخفية …حتى ان الساكنة ككل تستنكر بشدة ما آلت اليه اوضاع مدينة الألفية التي تئن تحت وطأة ازمة اقصادية لم يسبق لها مثيل …الكل يتحدث عن حالة البلوكاج الذي يمارسه هذا الطرف او ذاك ، الكل لا يعرف ما الذي ستؤول اليه اوضاع مدينة وجدة التي تسير بسرعة جنونية نحو المجهول ….في الوقت الذي يرى فيه احد الأطراف ان المخرج هو استقالة الرئيس ، في حين يرى آخرون ان الرئيس متشبث بكرسي الرئاسة لأنه انتخب بطريقة شرعية …
وأمام هذا الوضع المأساوي الشاذ الذي تعرفه جماعة وجدة ، والذي لم يسبق ان عرفته من قبل …هناك من ينتظر قرارا لوزير الداخلية يمكنه ان يحسم الأمر ، ويحل عقدة » شد لي نقطع لك » التي يعرفها مجلس بلدية وجدة …
واذا كان الوضع الذي تعرقه جماعة مدية زيري بن عطية بمثابة ظاهرة سياسية » مرضية » يجب دراستها بعمق والوقوف عند كل جزئياتها وتفاصيلها قصد الخروج بخلاصة واضحة ، فان علماء الاجتماع يعتبرون ان دراسة او فهم اية ظاهرة لا بد من الرجوع الى جذورها التاريخية ، والعناصر السببية التي ادت الى نشأتها وتكونها ….لذا فاننا نعتبر انه لفهم ما يقع اليوم في مجلس جماعة وجدة يتطلب تأمل هذه الفيديوهات ….,وسنفهم من خلال ما حدث لما ذا حدث ما يحدث اليوم بمجلس مشلول سيظل مشلولا الى اجل مسمى
ان مشاهدة الفيديوهات المصاحبة للمقال تعتبر ان ما يحدث حاليا بمجلس جماعة وجدة كان متوقعا ، » قالو …الخيال طاح …قالوا من الخيمة خرج مايل » ….
2 Comments
نداء للمحسنين من أجل المساهمة لإصلاح مقبرة حي إكسريوا من داخل المغرب أو من خارجه .
في إطار التعاون والتضامن، تتوجه الجمعية الحسنية للتنمية والتضامن حي اكسريوا بازغنغان بنداء للمحسنين والمحسنات من اجل المساهمة في اتمام بناء سور مقبرة “حي اكسريوا” بجماعة ازغنغان إقليم الناظور، لان تسوير هذه المقبرة يحفظ للميت كرامته وهو في قبره ويعطي للمقبرة حرمتها، حيث تتوجه الجمعية بهذا النداء إلى جميع المحسنين والمحسنات ، في إتمام هذا العمل الخيري مما تبقى من الأشغال وإصلاح طريق المؤدية إلى المقبرة وتنظيفها من الصبار والاشواك كما يظهر في الصور وبناء سلاليم إسمنتية قرب باب بالمقبرة من الجهة الجنوبية ، وتشد على أيدي أهل الخير ، وابناء هذه المنطقة، وخارجها رجالا ونساء المساهمة في هذا العمل الخيري رجاءا للثواب في الآخرة. فالدال على الخير كفاعله،من يسر الله عليه لشراء مواد البناء من الاسمنت والحصى والرمل والحديد او مساهمة مالية الاتصال برئيس الجمعية على الرقم التالي ( 0674779673 : tel)
وما تنفقوا من خير تجدوه عندالله هو خيرا وأعظم اجرا….. صدق الله العظيم
عنوان الاستقالة جاء متاخرا بعد مرور هذا الكم الهائل من الايام اتركوه يكمل عهدته والى الانتخابات القادمة . وانشوفوا واش سبع ابانت ايدروا شي حاجة .