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شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة شقق متنوعة بمدينة السعيدية

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تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من شقق متنوعة بمشروع
GREEN HOUSE
بمدينة السعيدة
يتم ايداع طلبات الاستفادة : ابتداء من 30 غشت 2018 الى غاية 25 شتنبر 2018
عنوان سحب وايداع طلبات الاستفادة :
ــ وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة أزرو عمارة مومني الطابق رقم 3 ـــــــ4 بركان
اجتماع لجنة فرز طلبات الاستفادة :
يوم 28 شتنبر 2018 بمقر وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة أزرو عمارة مومني الطابق الثاني رقم 3 ــــ 4 بركان بحضور موثق
الهاتف : 0536616263

 
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