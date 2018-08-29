شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة شقق متنوعة بمدينة السعيدية

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من شقق متنوعة بمشروع GREEN HOUSE بمدينة السعيدة يتم ايداع طلبات الاستفادة : ابتداء من 30 غشت 2018 الى غاية 25 شتنبر 2018 عنوان سحب وايداع طلبات الاستفادة : ــ وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة أزرو عمارة مومني الطابق رقم 3 ـــــــ4 بركان اجتماع لجنة فرز طلبات الاستفادة : يوم 28 شتنبر 2018 بمقر وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة أزرو عمارة مومني الطابق الثاني رقم 3 ــــ 4 بركان بحضور موثق الهاتف : 0536616263
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