رسالة شكر وتقدير الى الدكتور جامعي عبدالله مدير مصحة ـ ليزيريس ـ لتصفية الكلي بوجدة

تتقدم اسرة المرحومة قدوري الزهرة الى الدكتور جامعي عبد الله مدير مصحة ـ ليزيريس ـ لتصفية الكلي بوجدة ، على نبله ، وحسن معالمته المثالية ، وتضحياته الجسيمة ، وحسن عنايته الفائقة ، واهتمامه الكبير بصحة اختنا ـ المرحومة قدوري الزهرة ـ طيلة الفترة التي كانت تنجز لها فيها حصص التصفية الدموية ، حوالي خمس سنوات كانت فيها اختنا محط عناية واهتمام فائقين ، رغم انها كانت تقطن بمدينة تاوريرت الا انها ابت الا ان تتابع عمليات التصفية بمصحة ليزيريس ، لما تتميز به المصحة من عناية فائقة ليس باختنا فحسب وانما بكل المرضى ، ولما تتميز به المصحة ايضا من اطر كفؤة ومقتدرة ، تتميز بالحرفية والمهنية في انجاز عمليات التصفية الدموية ، ممرضات يتميزن بحس انساني عالي ،

…مما جعل اختنا المرحومة ترفض انجاز عمليات التصفية طيلة السنوات الخمس ــــ التي اصيبت فيه بهذا المرض المزمن الذي صارعته الى آخر رمق من حياتها ـــ في اي مكان آخر عدى مصحة ليزيريس …الى ان كتب الله لها ان تموت بمرض غير مرض القصور الكلوي

لهذا فان اسرة المرحومة قدوري الزهرة تتقدم مرة اخرى باصدق عبارات الشكروالتقدير للدكتور جامعي عبد الله مدير مصحة ليزيريس لتصفية الكلي ، والى كل ممرضات المصحة ، سائلين من العلي القدير ان يديم على الجميع نعمة الصحة والسعادة وان يحفظكم من كل مكروه قال تعالى » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا » ، قال صلى الله عليه وسلم : » لا يشكر الله من لا يشكر الناس «