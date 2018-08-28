Home»Débats»رسالة شكر وتقدير الى الدكتور جامعي عبدالله مدير مصحة ـ ليزيريس ـ لتصفية الكلي بوجدة

رسالة شكر وتقدير الى الدكتور جامعي عبدالله مدير مصحة ـ ليزيريس ـ لتصفية الكلي بوجدة

/ /0/ 337
0
Shares
PinterestGoogle+
 

تتقدم اسرة المرحومة قدوري الزهرة الى الدكتور جامعي عبد الله مدير مصحة  ـ  ليزيريس ـ  لتصفية الكلي بوجدة ، على نبله ، وحسن معالمته المثالية ، وتضحياته الجسيمة ، وحسن عنايته الفائقة ، واهتمامه الكبير بصحة اختنا ـ المرحومة قدوري الزهرة ـ طيلة الفترة التي كانت تنجز لها فيها حصص التصفية الدموية ، حوالي خمس سنوات كانت فيها اختنا محط عناية واهتمام فائقين ، رغم انها كانت تقطن بمدينة تاوريرت الا انها ابت الا ان تتابع عمليات التصفية بمصحة ليزيريس ، لما تتميز به المصحة من عناية فائقة ليس باختنا فحسب وانما بكل المرضى ، ولما تتميز به المصحة ايضا من اطر كفؤة ومقتدرة ، تتميز بالحرفية والمهنية في انجاز عمليات التصفية الدموية ، ممرضات يتميزن بحس انساني عالي ،
…مما جعل اختنا المرحومة ترفض انجاز عمليات التصفية طيلة السنوات الخمس ــــ التي اصيبت فيه بهذا المرض المزمن الذي صارعته الى آخر رمق من حياتها ـــ في اي مكان آخر عدى مصحة ليزيريس …الى ان كتب الله لها ان تموت بمرض غير مرض القصور الكلوي
لهذا فان اسرة المرحومة قدوري الزهرة تتقدم مرة اخرى باصدق عبارات الشكروالتقدير للدكتور جامعي عبد الله مدير مصحة ليزيريس لتصفية الكلي ، والى كل ممرضات المصحة ، سائلين من العلي القدير ان يديم على الجميع نعمة الصحة والسعادة وان يحفظكم من كل مكروه قال تعالى  » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا  » ، قال صلى الله عليه وسلم : » لا يشكر الله من لا يشكر الناس « 

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

عمر حجيرة يرد بقوة  » مستشارو العدالة والتنمية بوجدة يمارسون الارهاب السياسي، وأفتاتي لا ينضبط لحزبه  » VIDEOنورالدين مؤدن عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بوجدة في حوار مع وجدة سيتي VIDEOSوجدة : المصادقة على عدة نقط وتأجيل ما تبقى ليوم الاثنين المقبلملفات استعجالية على طاولة الرئيس الجديد لجامعة محمد الأول

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.