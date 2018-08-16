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شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة بتجزئة بوغريبة توسيع قطع ارضية

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تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من قطع ارضية من صنف
ـ سفلي تجاري + 3 طوابق
ـ سفلي تجاري + 2 طوابق
ـ سفلي سكني + 2 طوابق
بتجزئة بوغريبة توسيع
يتم ايداع طلبات الاستفادة ابتداء من 10 غشت 2018 الى غاية 31 غشت 2018
عنوان سحب وايداع طلبات الاستفادة :
وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة ازرو عمارة مومني الطابق الثاني رقم 3ـ 4 بركان
اجتماع لجنة فرز طلبات الاستفادة :

يوم 4 شتنبر 2018 بمقر وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة ازرو عمارة مومني الطابق الثاني رقم 3 ـ 4 بركان بحضور موثق
الهاتف 0536616263

 
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