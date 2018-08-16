شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة بتجزئة بوغريبة توسيع قطع ارضية

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من قطع ارضية من صنف ـ سفلي تجاري + 3 طوابق ـ سفلي تجاري + 2 طوابق ـ سفلي سكني + 2 طوابق بتجزئة بوغريبة توسيع يتم ايداع طلبات الاستفادة ابتداء من 10 غشت 2018 الى غاية 31 غشت 2018 عنوان سحب وايداع طلبات الاستفادة : وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة ازرو عمارة مومني الطابق الثاني رقم 3ـ 4 بركان اجتماع لجنة فرز طلبات الاستفادة :
يوم 4 شتنبر 2018 بمقر وكالة العمران بركان الكائنة ب 26 زاوية شارع لهبيل وزنقة ازرو عمارة مومني الطابق الثاني رقم 3 ـ 4 بركان بحضور موثق الهاتف0536616263
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