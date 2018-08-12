حادثة سير جديدة بطريق بوعرفة يذهب ضحيتها 4 اشخاص من عائلة وحدة

لا يحدث هذا حتى في قطاع غزة ، او في اليمن ، او في سوريا او في غيرها من بؤر الحروب في العالم ، فلا يمر يوم بالجهة الشرقية ونواحي وجدة دون ان نسمع عن حادثة سير خطيرة يذهب ضحيتها عدة افراد جملة وحدة ….اليوم وقعت حادثة سير خطيرة بطريق بوعرفة بالقرب من عين بني مطهر ذهب ضحيتها اربعة اشخاص من نفس العائلة ….ليصل عدد القتلى حوالي 20 في ظرف اسبوع ونصف …وهو عدد كاف لاقالة واعفاء وزير التجهيز …طالما ان الوزراء عندنا لا يستقيلون وانما يقالون