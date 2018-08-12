مهاجر مغربي ـ يحيح ـ بولاية وجدة ، مطالبا جطو بارسال لجنة لمحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في تأزيم المدينة والجهة الشرقية VIDEO
خلال اليوم الوطني للمهاجرين المغاربة بالخارج ، وخلال اللقاء الذي ترأسه عبد الرزاق الكورجي الكاتب العام لولاية وجدة ، وهشام الصغير رئيس مجلس العمالة ، وممثلي مختلف السلطات مساء يوم الجمعة 10 غشت 2018 ، وبعد فسح المجال لأفراد الجالية للتعبير عن مشاكلهم وانشغالاتهم ، تناول الكلمة أحد افراد الجالية الذي صب جام غضبه على الادارة المغربية ، بمختلف مشاربها ، بدءا بشركات النقل البحري للمهاجرين ، مرورا باتتقاد سفراء المملكة في الدول الأوروبية الذين لا تهمهم مشاكل افراد الجالية هناك ، وانتهاء بانتقاد مختلف الوزراء ، وزير الجالية ، وزير الصحة ، وزير التجهيز ، وزير الاقتصاد والمالية شاكرا جلالة الملك باعفائه ….
كما انتقد بشكل لاذع وجريء معاناة المواطنين المغاربة مع ادارتهم ، ممستشفياتهم ، خصوصا مستشفى الفارابي الذي قال عنه هذا المهاجر » ان مستشفى الفارابي اصبح يستهتر بصحة المواطنين الذين يوجدون في طوابير بمصلحة المستعجلات »
لينهي هذا المهاجر كلمته مطالبا غيره من المهاجرين عندما يأخذوا الكلمة ان يدافعوا بالأساس عن اخوانهم المواطنين القاطنين بالمغرب
1 Comment
يقول الله في كتابه العزيز، من سورة البقرة، الآية 261: «مَثَلُ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبُعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لمَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيم»
نداء للمحسنين من أجل مساعدتنا لإكمال تسييج مقبرة حي إكسريوا من داخل المغرب أو من خارجه .
نطالب من المحسنين تقديم يد المساعدة لجمعيتنا لإكمال تسييج مقبرة الحي ، وإصلاح الطريق المؤدية إليها، مع تنظيفها من الأوساخ والأشواك ( الصبار ، والسدرة ) ، مع العلم أننا بتاريخ 2018.08.01 حصلنا على الموافقة من السيد رئيس جماعة أزغنغان ….ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، والله لا يضيع أجرا من عمل عملا صلحا… وللمساعدة…المرجو الإتصال برئيس الجمعية الحسنية للتنمية والتضامن الكائنة بحي إكسريوا ، مدينة أزغنغان ، إقليم الناظور ـ رقم الهاتف المحمول (0674779673) ..
( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا )