مهاجر مغربي ـ يحيح ـ بولاية وجدة ، مطالبا جطو بارسال لجنة لمحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في تأزيم المدينة والجهة الشرقية VIDEO

خلال اليوم الوطني للمهاجرين المغاربة بالخارج ، وخلال اللقاء الذي ترأسه عبد الرزاق الكورجي الكاتب العام لولاية وجدة ، وهشام الصغير رئيس مجلس العمالة ، وممثلي مختلف السلطات مساء يوم الجمعة 10 غشت 2018 ، وبعد فسح المجال لأفراد الجالية للتعبير عن مشاكلهم وانشغالاتهم ، تناول الكلمة أحد افراد الجالية الذي صب جام غضبه على الادارة المغربية ، بمختلف مشاربها ، بدءا بشركات النقل البحري للمهاجرين ، مرورا باتتقاد سفراء المملكة في الدول الأوروبية الذين لا تهمهم مشاكل افراد الجالية هناك ، وانتهاء بانتقاد مختلف الوزراء ، وزير الجالية ، وزير الصحة ، وزير التجهيز ، وزير الاقتصاد والمالية شاكرا جلالة الملك باعفائه ….

كما انتقد بشكل لاذع وجريء معاناة المواطنين المغاربة مع ادارتهم ، ممستشفياتهم ، خصوصا مستشفى الفارابي الذي قال عنه هذا المهاجر » ان مستشفى الفارابي اصبح يستهتر بصحة المواطنين الذين يوجدون في طوابير بمصلحة المستعجلات »

لينهي هذا المهاجر كلمته مطالبا غيره من المهاجرين عندما يأخذوا الكلمة ان يدافعوا بالأساس عن اخوانهم المواطنين القاطنين بالمغرب