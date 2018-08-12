VIDEOSرئيس الفريق يهدد بالانسحاب من البطولة في ظل منع الفريق من استقبال مقابلاته في الملعب البلدي بوجدة و بركان

في الجمع العام لفريق المولودية الوجدية

رئيس الفريق يهدد بالانسحاب من البطولة في ظل منع الفريق من استقبال مقابلاته في الملعب البلدي بوجدة و بركان

تميز الجمع العام السنوي لفريق المولودية الوجدية لكرة القدم الذي دام زهاء ساعة ونصف والذي احتضن أشغاله احد الفنادق الكبرى بوجدة مساء يوم الاربعاء 8 غشت 2018، بأجواء متميزة انصبت في مجملها على ضرورة الالتفاف لما فيه مصلحة الفريق ، خصوصا في ما يتعلق بالسكوت المريب للسلطات المحلية و الامنية ، التي رفضت السماح للفريق الوجدي بإجراء مبارياته بالملعب لبلدي بوجدة والملعب البلدي بمدينة بركان ، بالرغم من المحاولات المتكررة التي قام بها المكتب المسير، نظرا لخضوع المركب الشرفي للإصلاحات…و في ظل هذه الاشكالية لم يفت رئيس الفريق محمد هوار في سياق اجابته على تدخل احد المنخرطين ، انه في حالة تعنت السلطات فانه مستعد للاستقالة وتقديم اعتدار عام بدعوى ان الفريق ليس قادرا على تحمل مصاريف اكثر من اللازم..

هذا وقد تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي الذي تلاهما كل من الكاتب العام مصطفى طرشون وأمين المال خالد رحماني، وبلغة الارقام فقد وصلت المداخيل الاجمالية للفريق الى 11 782 209 فيما وصلت المصاريف الاجمالية الى 12 512 716 ليصل خصاص الموسم الرياضي الى ناقص 730 507، فيما بلغ مجموع الديون الى غاية 30- 06- 2018 ما مجموعه 16 862 657.

إثر ذلك، انعقد جمع عام استثنائي للنادي تم خلاله تفويض رئيس الفريق لمباشرة الإجراءات اللازمة من أجل إحداث شركة رياضية، تماشيا مع القانون رقم 09-30 للجامعة الملكية لكرة القدم ، و في كلمة مقتضبة لرئيس الفريق أكد فيها ان همه الوحيد حاليا هو حفاظ الفريق على مكانته ضمن القسم الوطني الأول، لافتا الانتباه إلى أنه، بمجرد انتهاء البطولة، جرى تجديد الثقة في الإطار الوطني عبد العزيز كركاش وتم الشروع في التهييء للموسم المقبل، لا سيما من خلال انتداب مجموعة كبيرة من اللاعبين، كما دعا الجميع الى وضع اليد في اليد للحفاظ على الإرث التاريخي للفريق، هذا وقد اعطى الرئيس الكلمة لطارق انور الخبير المحاسباتي، الذي قدم عرضا شاملا – باللغة الفرنسية – ، شرح فيه بالتفصيل السياق العام المتعلق بإحداث الشركات الرياضية ، وكذا الاطار القانوني للشركات، اضافة الى الاكراهات والصعوبات المتمثلة اساسا في المخاطر المالية بسبب انعدام الموارد المالية القارة وكذا غياب نظام اجتماعي مرتبط بقطاع الرياضة.

حضر الجمع العام الذي حضره – 49 منخرط من بين 76 منخرط – اضافة الى رئيس الفريق محمد هوار حضر كل من ممثل الجامعة الملكية لكرة القدم ورئيس عصبة الشرق لكرة القدم، وممثل وزارة الشبيبة والرياضة وممثل عن السلطة المحلية ، و اعضاء المكتب المسير .

وفي نهاية الجمع العام تلا محمد متحد النائب الاول للرئيس برقية ولاء واخلاص مرفوعة الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس.

عبدالقادر البدوي