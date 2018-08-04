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حادثة سير مروعة بطريق السعيدية تخلف 7 قتلى من اسرة واحدة

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ما زالت طريق السعيدية تحصد المزيد من الأرواح ، حيث وقعت حادثة سير مروعة صباح يومه السبت 04 غشت 2018 بين احفير والسعيدية بالقرب من لمريس ، مخلفة 7 قتلى من اسرة واحدة من بينهم رضيعا ، ويروي شهود عيان ان الحادثة نجمت عن احتكاك بين سيارة المنكوبة و سيارة تابعة للقوات المسلحة خلال حالة التجاوز ، مما جعل سائق السيارة المنكوبة يفقد توازنه لتسقط السيارة تحت القنطرة على ظهرها من علو يقدر بحوالي 20 مترا
رحم الله ضحايا السيارة المنكوبة ….ومزيدا من الحذر …

 
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