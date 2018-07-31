وجدة، و مرحاض من لم يجد مرحاضا !

و المناسبة اليوم هي عيد العرش المجيد، أخذتني رغبة في التجول بشارع محمد الخامس انطلاقا من ساحة 9 يوليوز مرورا بساحة 16 غشت، وصولا إلى ساحة جدّة الشهيرة و التي – و دون الخوض في التفاصيل- أصبحت في وضعية مزرية، بعد أن صرفت عليها جيوب المواطنين مبالغ خيالية. الجو جميل و الحركة قليلة، لأن يوم الإثنين هذا عطلة، و قد تمكن جل الموظفين من تمديد نهاية الأسبوع و الذهاب نحو الشواطئ من أجل الاستجمام و التخفيف من آثار حرارة الصيف المفرطة. كنت سعيدا جدا بنزهتي الصباحية، إلى أن وصلت إلى محيط البلدية، ثم البريد المركزي. هناك بدأت تصل إلى مناخيري روائح كريهة، مقرفة، و جد مقززة، إستمرّ مفعولها المُؤْذي لمسافة طويلة. دفعني فضولي إلى البحث عن مصدر تلك الريح النتنة الموبوءة. كم كانت دهشتي كبيرة عندما شاهدت بأم عيني علامات – متراكمة و منذ زمن بعيد حتما – لسيول جارفة من بَوْلٍ، و ما رافقه في بعض الأحيان من غليظ الأوساخ، على جدران و عند كل زوايا البريد المركزي المطلة مباشرة على شارع محمد الخامس، الذي يعتبر- يا حسرتاه!- واجهة عاصمة الشرق، (عاصمة الثقافة العربية لسنة كاملة!) و الذي تحج إليه كل مساء أفواج من الوجديين و ضيوفهم من المغاربة و الأجانب!! ها هو قد تحول إلى مرحاض عمومي في الهواء الطلق المتعفن! فهل يعقل أن نرى هذا في مغرب الجهوية المتقدمة، و زمام المبادرة موكول بيد المسؤولين و المنتخبين المحليين، خاصة و أن البلد يطمح إلى تطوير السياحة الداخلية و جلب مزيد من الزوار الأجانب و حتى تنظيم تظاهرة بحجم كأس العالم لكرة القدم؟! من يتحمل مسؤولية هذا المنظر اللاحضاري، الفاسد الوخيم، المخل بالآداب و الأخلاق و بحسن الضيافة و الإستقبال، و المهدد بالتأكيد لصحة و سلامة المواطنين؟ هل سنرى مسؤولا -أو مسؤولين- في الأيام المقبلة يعترف بالتقصير و الإخلال بواجبه في خدمة المواطن و حمايته و توفير سبل الراحة له و العيش الكريم؟ أم سنسمع نفس اللحن الأبدي المشروخ، الذي يتحمل فيه المواطن، و بدون منازع، مسؤولية كل شيئ، و يبقى فيه « المسؤولون » عن أوضاعه المؤسفة بمنأى عن المتابعة، لا يُسائلون و لا يتحملون تبعات إهمالهم و الإستهتار في آداء واجبهم؟