بلاغ صحفي

نتائج امتحانات نيل شهادة البكالوريا – دورة 2018

238550 ممدرسا حصلوا على شهادة البكالوريا برسم دورة 2018

51357 ممدرسا اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2018، قد مرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وقد بلغت نسبة الحضور في هذه الدورة 94,74 في المائة لدى المترشحين الممدرسين، وبلغ عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي51357 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت %45,35 .

وبذلك يكون عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في الدورتين معا، العادية والاستدراكية لسنة 2018، قد بلغ 238550 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح إجمالية استقرت في %71,91 مقابل 65,20 %في دورة 2017، مسجلة بذلك زيادة بلغت 6.71 نقطة مائوية. وتشكل الإناث 53,73 %من مجموع الناجحين.

وفي قطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية، بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على البكالوريا 152944بنسبة نجاح بلغت % 72,69. أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغ ذلك العدد 84515 بنسبة نجاح بلغت %70,89.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، بلغ العدد الإجمالي للناجحين 17743 بنسبة نجاح بلغت 97,82 .%

أما بالنسبة للمسالك المهنية للبكالوريا المغربية، فقد اجتاز اختباراتها 2128 مترشحة ومترشحا، وناهزت نسبة النجاح بها % 52 .

وبخصوص فئة المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات وظروف إجرائها وتصحيح الإنجازات، فقد بلغ عددهم 172 مترشحة ومترشحا وبلغت نسبة النجاح لديهم 86,62 .%

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 21242 بنسبة نجاح بلغت % 37,49.

وتميزت هذه الدورة بمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش، حيث تم ضبط 2740 حالة غش خلال إجراء اختبارات الدورتين العادية والاستدراكية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2018، مقابل 3068 حالة في دورة 2017، مسجلة بذلك تراجعا بلغت نسبته .%10,69

وإذ تشيد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالانخراط النموذجي لنساء ورجال التربية والتكوين في تفعيل الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تحصين مصداقية البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات، وبانضباط هؤلاء وما أبانوا عنه من نضج في التعاطي مع هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام، فإنها تعبر عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والمصالح الأمنية ووسائل الإعلام في ضمان إجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف.