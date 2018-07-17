أكاديمية جهة الشرق تخلق الحدث و تحقق أفضل نسبة نجاح بالبكالوريا، على الصعيد الوطني للمرة الثالثة على التوالي بنسبة نجاح 80.41% (مجموع الدورتين)

حققت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أفضل نسبة نجاح في امتحانات البكالوريا على الصعيد الوطني (مجموع الدورتين العادية والاستدراكية) للموسم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 80.41% بزيادة تقدر ب 7,16 نقطة مقارنة بالموسم الدراسي 2016/2017. حيث بلغ مجموع الناجحين 18200 تلميذة وتلميذا.

وقد بلغ عدد الحاصلين على الميزة 6648 من مجموع الناجحين برسم الدورتين، منهم 792 حصلوا على ميزة حسن جدا، 1722 على ميزة حسن، و 4134 على ميزة مستحسن.

و بالنسبة للنتائج لمجموع الدورتين حسب أصناف التعليم، فقد بلغ عدد الناجحين في التعليم العمومي 15317 بنسبة نجاح بلغت 80.22% ، فيما بلغ عددهم في التعليم الخصوصي 592 بنسبة نجاح بلغت 85,43% وعرف عدد الناجحين من المترشحين الأحرار تزايدا ملحوظا خلال هذا الموسم إذ بلغ عدد الناجحين 2291 بنسبة نجاح بلغت 50.30%

وبخصوص توزيع نسب الناجحين برسم الدورتين على المديريات الإقليمية بالجهة، فقد حققت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد نسبة نجاح بلغت 73,14%، والمديرية الإقليمية بركان نسبة نجاح بلغت 76,84%، والمديرية الإقليمية الناظور 93,64%، والمديرية الإقليمية الدريوش 91,95%، والمديرية الإقليمية جرسيف 73,97%، والمديرية الإقليمية تاوريرت 74,38%، والمديرية الإقليمية جرادة 77,68%، والمديرية الإقليمية فجيج ببوعرفة 88,24%

وإذ يعرب محمد ديب مدير الأكاديمية عن ارتياحه لما تم تحقيقه من نتائج، فإنه ينوه بالمجهود الجماعي الذي انخرطت فيه كل الأطقم الإدارية والتربوية، من مختلف المواقع والمسؤوليات، وبما أبان عنه غالبية المترشحات والمترشحين من انضباط ونضج، وأسرهم من مواكبة ودعم، والأطر التربوية من أساتذة وأستاذات من تضحيات ونكران للذات، فإنه يعبر عن تثمينه الكبير لجهود السلطات العمومية، وعلى رأسها السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس الجهة، والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، والهيئات المنتخبة، وجميع المصالح والأجهزة الأمنية الجهوية والإقليمية في ضمان إجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف، كما ينوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي المحلي والجهوي والوطني في مواكبة هذا الاستحقاق التربوي الهام.

وبهذه المناسبة يدعو مدير الأكاديمية إلى الاستمرار في الجهود الجماعية من أجل مواصلة العطاء والتألق في ظل ما تزخر به جهة الشرق من طاقات وكفاءات بشرية تجعل منها جهة متميزة بتلامذتها، ونسائها، ورجالاتها.

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