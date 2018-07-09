جديد المولودية الوجدية لكرة القدم : التعاقد مع 13 لاعبا في انتظار التوقيع للاعبين جدد

علمت المنتخب من مصادر موثوق منها، انه في اطار الميركاتو الصيفي تعاقد المكتب المسير رسميا مع اسماء وازنة ستدعم الترسانة البشرية للفريق منهم عميد المنتخب النيجيري المحلي ارجي كالو ، و نصر الدين طرينة قادما من نادي رجاء بني ملال، كما جلب الحارسين محمد بوجاد القادم من فريق سريع واد زم وحارس المغرب الفاسي مهدي مفتاح، اضافة الى لاعب وسط الميدان انس الورداني من فريق سريع واد زم ومهاجم المغرب الفاسي كوفي بوا، واللاعب رضا الله الغازوفي ، وهو مهاجم جاور فريق » ذات راس » المنتمي للدوري الاردني للمحترفين ، و اللاعب « فيفيان مابدي » الذي تم جلبه من فريق المغرب التطواني، و نبيل الولجي لاعب فريق شباب اطلس خنيفرة ، و كل من لاعبي شباب الريف الحسيمي – المحترفين سابقا بهولندا – المدافع الايمن اكويلي سفيان و وسط ميدان هجومي يوسف فنيش ،كما تم التوقيع للاعب سليم مامادو وهو لاعب اصول مغربية يلعب لنادي سبور بوتيت كوت السنغالي، اضافة الى لاعب من بلجيكا اسمه ياسين جروروي. وسينضاف الى المجموعة اللاعبين الذين تم الاحتفاظ بهم، الامر يتعلق بكل من العميد عبدالله خفيفي والحارس يحيى الازهري و جمال حركاس وعلاء الدين بوشنة و اسماعيل العماري ووليد الصايل، وحسب نفس المصادر فالمكتب المسير يفاوض حاليا مجموعة من الاسماء الوازنة والتي لعبت لفرق المجموعة الاحترافية لم يكشف عن اسماءها.

ورسميا سيدخل الفريق الوجدي معسكرا تدريبيا ببوسكورة بالدار البيضاء تحت قيادة المدرب عزيز كركاش ، ابتداء من يوم 7 الى غاية 19 يوليوز 2018 ، قبل ان يشد الرحال في مرحلة ثانية صوب مدينة انطاليا بتركيا خلال الفترة الممتدة من 21 يوليوز الى 3 غشت على ان يعود الى وجدة لاستكمال تحضيراته للموسم المقبل،

من جهة اخرى وحسب نفص المصادر فالمكتب المسير للفريق تلقى مجموعة من العروض الاستشهارية من مجموعة من الشركات ، وينتظر ان يحسم في التعاقد مع البعض منها لما فيه مصلحة الفريق.

عبدالقادر البدوي