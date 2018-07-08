نداء عاجل الى اهل الخير والاحسان من طفل ــ تلميذ ــ فقير مصاب بالسرطان ـ المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة
عثماني الحسين، تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة من جهة بني ريص ويدرس بمستوى الثالثة إعدادي بإعدادية عبد الكريم الخطابي بدبدو، شاءت الأقدار فأصيب هذا التلميذ بمرض سرطان الدم – نسأل الله له الشفاء العاجل – لكن كثرة المصاريف والتحليلات والأدوية بموازاة مع قصر ذات اليد لعائلته التي توجه لأهل الاحسان والخير هذا النداء و لكافة فعاليات المجتمع المدني بالتعاون مع هاته الحالة الصعبة فأبوه يطلب الأدوية فقط والله لايضيع أجر المحسنين.وللإستفسار يرجى الاتصال بأب التلميذ على الرقم التالي:0678470069
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يمكن تواصل مع جمعية مرضى سرطان الدم
رقم هاتفها 0536697932