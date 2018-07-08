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نداء عاجل الى اهل الخير والاحسان من طفل ــ تلميذ ــ فقير مصاب بالسرطان ـ المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة

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عثماني الحسين، تلميذ يبلغ  من العمر 15 سنة من جهة  بني ريص  ويدرس بمستوى الثالثة إعدادي بإعدادية عبد الكريم الخطابي بدبدو، شاءت الأقدار فأصيب هذا التلميذ بمرض سرطان الدم – نسأل  الله له الشفاء العاجل – لكن كثرة المصاريف والتحليلات والأدوية بموازاة مع قصر ذات اليد لعائلته التي  توجه لأهل الاحسان والخير  هذا النداء  و لكافة فعاليات المجتمع المدني بالتعاون مع هاته الحالة الصعبة فأبوه يطلب الأدوية فقط والله لايضيع أجر المحسنين.وللإستفسار يرجى الاتصال بأب التلميذ على الرقم التالي:0678470069

 
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1 Comment

  1. أناس
    09/07/2018 at 10:32

    يمكن تواصل مع جمعية مرضى سرطان الدم
    رقم هاتفها 0536697932

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