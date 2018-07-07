الأستاذة سليمة فراجي تتساءل : هل تكفي الترسانة القانونية لتخليق المواطن ؟

مواطن يرمي الازبال وسط رمال ذهبية رائعة ، هذا المواطن نفسه هو الذي يحتج ويندد ويطالب بحقوقه وكأن بينه و بين الفضاءات العامة ثأر ، مواطن اخر يستغل غياب الجار ليخرج قنوات التهوية على الحائط المشترك وآخر يضع الزجاج المكسر بينه وبين الجار ، في غياب تام لاحترام جمالية البنايات والأشخاص ، خاصة في مدينة شاطئية جميلة هي السعيدية

اعلم ان بعض الدول جرمت رمي الازبال في الشارع العام اذ عاقبت على ارتكاب المخالفة بغرامات مالية ، لذلك قد يكون هذا الإجراء مجديا اذا كانت العقول متحجرة الى هذه الدرجة من اللاوعي ، قد نصب غضبنا على الجماعات الترابية والمنتخبين ولكن اليس من الاجدر ان نبدأ اولا بمحاسبة أنفسنا وتقويم اعوجاجها ، بالكف عن هذه الممارسات ؟ من يتبجح في قنوات التواصل الاجتماعي بصب غضبه على البلاد والعباد ، ليبدأ اولا بتشخيص داء اللامواطنة واللاوعي المعشش في البعض قبل التفنن في أساليب انتقاد وتحطيم الاخر ، لما نكون طرفا مساندا لجماعتنا الترابية على الأقل بالكف عن نشر الازبال والقاذورات هنا وهناك ، إذاك نتمكن من محاسبتها على عدم القيام بالواجب ، لما تحين الانتخابات يكون من واجبنا الحرص على وضع الاشخاص المناسبين في مواضع القرار لا الاعتصام في الأبراج العاجية والاكتفاء بالتنديد والاحتجاج ،

ونحن مقبلون على العطل والصيف ، لماذا لا نعطي العبرة للاجيال القادمة ومواطني الغد دروسا في الحفاظ على البيئة وحب فضاءاتنا العامة و احترام جمالية المدن وعلاقات حسن الجوار آنذاك نستعمل حرية التعبير ونحاسب المسؤولين بصرامة