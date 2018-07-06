أكاديمية جهة الشرق تحتفي بالتلاميذ المتفوقين برسم نهاية الموسم الدراسي 2017/2018

تخليدا للذكرى التاسعة عشر لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وبمناسبة انتهاء السنة الدراسية 2017/2018، في سياق تشجيع ثقافة التميز، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمديرية الإقليمية بوجدة أنجاد بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و فيدرالية وجدة أنجاد لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ حفلا تربويا لفائدة التلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، و ذلك يوم الخميس 05 يوليوز 2018 بمسرح محمد السادس بوجدة

تميز هذا الحفل بحضور السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسيد وزير الطاقة و المعادن والتنمية المستدامة والسيد عامل عمالة إقليم جرادة والسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية والسيد المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء والسيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق والسيد ممثل رئيس مجلس جهة الشرق والسيد ممثل والي الأمن والسيد ممثل رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد والسيد ممثل رئيس جامعة محمد الأول بوجدة والسادة المديرون الإقليميون بجهة الشرق وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية وممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثلو وسائل الإعلام الوطنية والجهوية و المحلية بالإضافة إلى التلميذات والتلاميذ المحتفى بهم.

استهل الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها تحية العلم على إيقاع النشيد الوطني. وفي كلمة بالمناسبة رحب السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بجميع الحاضرين مبرزا أن تتويج الموسم الدراسي 2017/2018 يأتي في زخم الاحتفالات التي يعيشها الشعب المغربي قاطبة بالذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة المنصور بالله الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، معتبرا أنه تتويج مميز لاعتبارين أولهما يؤكد ريادة أكاديمية الشرق للتميز باحتلالها للرتبة الأولى وطنيا للمرة الثالثة على التوالي بنسبة %63.61 وثانيهما يتمثل في أن هذا التتويج يأتي في سياق الاحتفاء بمدينة وجدة الألفية « عاصمة الثقافة العربية برسم سنة 2018 ».

كما استعرض السيد المدير بالأرقام حصيلة الموسم الدراسي على مستوى الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية بجهة الشرق، وختم كلمته بتوجيه الشكر لكل الفاعلين و المتدخلين في قطاع التربية الوطنية عبر تراب جهة الشرق على انخراطهم التضامني وحسهم التشاركي مما يؤكد بالملموس أن مشروع النهوض بالتعليم و تطوير المدرسة المغربية أضحى قضية تهم الجميع.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق ممثل السيد الوالي هنأ فيها جميع التلميذات والتلاميذ المتميزين شاكرا رجال التربية والتكوين على المجهودات المبذولة والتي ساهمت في حصول هؤلاء التلاميذ على أعلى المعدلات. كما أكد بالمناسبة أن ولاية جهة الشرق من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحرص على الجانب الاجتماعي في قطاع التعليم بصفة عامة و تأهيل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة.

وبعد ترحيبه بجميع الحاضرين توجه السيد رئيس فيدرالية وجدة أنجاد لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في كلمته بالشكر لجميع شركاء منظومة التربية والتكوين على دعمهم المتواصل و اهتمامهم المتزايد بالناشئة و على حسن عملهم و تضحياتهم و التي مكنت من تحقيق نتائج جيدة هذه السنة.

تميز الحفل بتوزيع الجوائز و الشواهد على كافة المتفوقات والمتفوقين في مختلف الامتحانات الإشهادية على مستوى جهة الشرق و على مستوى المديرية الإقليمية بوجدة أنجاد بالإضافة الى التلاميذ المتميزين دراسيا و المنحدرين من الجماعات القروية والمدارس الجماعاتية ودور الطالب والطالبة وذوي الاحتياجات الخاصة.

و تجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل عام سجل بجهة الشرق هو 18.79 حصلت عليه التلميذة « مروة الماحي » من مؤسسة الرسالة 2 للتعليم المدرسي الخصوصي التابعة للمديرية الإقليمية بالناظور، شعبة العلوم الفيزيائية.

كما تخلل عملية توزيع الجوائز فقرة فنية من أداء « الجمعية الموصلية للطرب الغرناطي » بوجدة وعرض مسرحي باللغة الإنجليزية من تقديم مجموعة من تلاميذ بعض المؤسسات الخصوصية التابعة للمديرية الإقليمية بوجدة أنجاد.

و في ختام الحفل رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري