عبد النبي بعوي ئيس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة للربط السككي بين وجدة والناظور عبر بركان

بلاغ صحفي

السيد رئيس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة للربط السككي بين وجدة والناظور عبر بركان

وقع السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، الى جانب السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، اتفاقية شراكة مع السيد محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لربط مدينة وجدة والناظور بالخطط السككي مرورا بإقليم بركان.

وتروم الاتفاقية، التي جرى خلال اشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2018 لمجلس جهة الشرق، التي تضمن جدول اعمالها 11 نقطة، ربط جميع أقاليم جهة الشرق بالخط السككي، وذلك من اجل فك العزلة عن أقاليم الجهة، وتوفير الظروف الملائمة للمسافرين في التنقل على مستوى مدن جهة الشرق، وإنشاء القطار الجهوي.

وأكد السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على ان المشروع قيد الدراسة التي ستستغرق مدة 10 أشهر، مشيرا الى انه اثناء الانتهاء من الدراسة يجب البحث عن الاعتمادات المالية لانجاز المشروع الذي تبلغ قيمته المالية ما يزيد عن 8 مليار سنتيم.

وقال السيد عبد النبي بعوي، ان الخطط السككي يعتبر مهما واستراتيجيا، على اعتبار انه سيعطي القوة لجهة الشرق التي تعرف انشاء مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيلعب دورا مهما في تحريك العجلة الاقتصادية بالجهة، ومن اجل تحقيق هذه الغاية ينبغي توفير البنية التحتية الضرورية.

وعرفت الدورة العادية التي تراسها السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، المصادقة على جميع نقط جدول الاعمال والمتعلقة ب »تعديل الهيكل التنظيمي لادارة الجهة، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفافية اطار للشراكة تتعلق بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2020، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من اجل تمويل مشروع إعادة إسكان قاطني المنجم القديم والمهددين بخطر الانهيار الكائن بجماعة بني كيل فجيج ».

وكما تمت المصادقة على دراسة مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتثمين وتاهيل موقع مغارة الجمل بجماعة زكزل بإقليم بركان، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز نقطة تفريغ السمك بدوار احديج بالجماعة القروية التركوت، بالإفاضة الى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بخصوص الاشراف المنتدب على انجاز مشاريع المخطط التنموي الاجتماعي في اطار التاهيل الحضري للناظور الكبير فترة 2018-2020، والمصادقة على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري لمدينة الناظور، والمصادقة على التحويلات المالية.

وتضمن جدول الاعمال، تقديم عرض من طرف السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية حول استراتيجية المكتب بجهة الشرق وامضاء اتفاقية الشراكة الأولية لمشروع الربط السككي الناظور وجدة عبر بركان.

وصادق أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق، على اتفاقيات الشراكة والتعاون المتعلقة ببرنامج التنمية الفلاحية بإقليم جرادة والمتعلقة ب »اتفاقية شراكة من اجل انجاز برنامج تثمين السلسة الإنتاجية للحليب بجماعتي كفايت ولبخاتة، اتفاقية شراكة من اجل تثمين النباتات الكبية والعطرية بإقليم جرادة، اتفاقية شراكة من اجل انجاز التجهيز الجماعي لمحيط اولاد قدور بالسقي الموضعي، اتفاقية شراكة من اجل انجاز مشروع تكثيف انتاج العسل في إقليم جرادة، واتفاقية شراكة من اجل مشاريع فلاحية باقليم جرادة تخص:(استبدال زراعة الحبوب باشجار اللوز على مساحة 400 هكتار-استبدال زراعة الحبوب باشجار الزيتون على مساحة 450 هكتار-تنمية غراسة الصبار على مساحة 200 هكتار).بلاغ صحفي

السيد رئيس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة للربط السككي بين وجدة والناظور عبر بركان

تار-تنمية غراسة الصبار على مساحة 200 هكتار).