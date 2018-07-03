سرطان المسالك البولية والتناسلية موضوع ألأيام العلمية في نسختها الثالثة ـ بكلية الطب بوجدة VIDEOS

برعاية المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بالجهة الشرقية و إحتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيس كلية الطب و الصيدلة بوجدة نظمت مصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، برئاسة البروفيسور علي بركي، الايام العلمية حول سرطان المسالك البولية والتناسلية في نسختها الثالثة تحت شعار » طرق علاج انتشار خلايا السرطان في العقد اللمفاوية » يومه السبت 30 يونيو 2018 برحاب كلية الطب و الصيدلة بوجدة.

نظرا للمكانة الخاصة التي يحتلها مرضى السرطان و وعيا بضرورة تطوير و تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة إتفق المشاركون خلال هذه التظاهرة على ضرورة وضع استراتيجيات موحدة للعلاج بمشاركة جميع المصالح.

و ترمي هاته الأيام العلمية إلى فتح أبواب التكوين المستمر و إتاحة المبادرة أمام طلبة الطب و الأطباء المتخصصين و الأطباء في طور التخصص لاكتساب و تطوير المعلومات بمشاركتهم في عدة أنشطة : محاضرات ، أوراش عمل ، تكوينات تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات العالمية حول سرطان كل من الكلية و المثانة و البروستات و الخصية وكيفية معالجتها