الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة : بلاغ

بلاغ

الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة

يشد بحرارة على أيادي الصحافيين المهنيين الذين صنعوا

النجاح الباهر للائحة – حرية مهنية نزاهة –

على اثر النجاح الباهر والمستحق الذي ساهم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة في رسم معالمه, من خلال تعبئة وانخراط اعضائه ومنخرطيه المهنيين في كل جغرافية جهة الشرق, والذي تعزز بمشاركة قاربت 60 في المائة ونجاح شبه مطلق للائحة –حرية مهنية نزاهة – بتنسيق وتشاور مع قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية ,لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة يومه الجمعة 22 يونيو 2018.

وإذ يشكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة كل من ساهم في إنجاح هذه المحطة من الزميلات والزملاء الصحافيين المهنيين على مستوى اقاليم جهة الشرق }الناظور بركان وجدة….}مما سيعزز :

1- إلتزام آخر لنقابتنا ولأطرها وتكليف إضافي لتحصين مهنة الصحافة واحترام مواثيقها وأعرافها وأخلاقياتها

2- تحشيد قصارى الجهود لتطوير الممارسة المهنية وتعزيز حرية الصحافة والنشر والدفاع عن القيم الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية

3- الإسراع في تنزيل قانون الصحافة والنشر 13-88, ومساءلة المسؤولين المتلكئين في تفعيله وتطبيقه, للقطع مع مظاهر التسيب والفوضى التي تعرفها مهنة الصحافة في المغرب

وفي الأخير يعلن الفرع عن دعمه للمجلس الوطني للصحافة و انخراطه في كل المبادرات المسهمة في تطوير والنهوض بالصحافة المغربية وتعزيز المكانة الإعتبارية والمعنوية للممارسين لمهنة الصحافة.

التوقيع مصطفى قشنني الكاتب العام للفرع الجهوي

للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة