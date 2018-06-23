بلاغ صحفي

نتائج امتحانات البكالوريا بأكاديمية جهة الشرق

أكاديمية جهة الشرق في الريادة للسنة الثالثة على التوالي

بنسبة نجاح بلغت 63.61% -دورة يونيو 2018–

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحين في امتحانات الباكالوريا لدورة يونيو 2018 قد بلغ 13509 تلميذة وتلميذا، منهم 1233 من المترشحين الأحرار، كما بلغت نسبة النجاح 63,61% من مجموع المترشحين الممدرسين، بزيادة 6,9 نقطة مقارنة مع دورة يونيو 2017.

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين 6069، بنسبة 44,9% من مجموع الناجحين، منهم 790 حصلوا على ميزة حسن جدا، و1681 على ميزة حسن، و 3625 على ميزة مستحسن.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل عام سجل بجهة الشرق هو 18,79 حصلت عليه التلميذة الماحي مروة من المديرية الاقليمية للناظور، شعبة العلوم الفيزيائية.

وسيجتاز الدورة الاستدراكية التي ستجرى أيام 10 و 11 و 12 يوليوز 2018 ما مجموعه 9528 مترشحة ومترشحا.

هذا وتشيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بما أبان عنه نساء ورجال التربية والتكوين، على اختلاف مجالات تدخلهم، من تضحيات ونكران للذات في سبيل إنجاح جميع محطات هذا الاستحقاق الوطني، وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدية ونضج، وأسرهم من مواكبة ودعم، ما مكن من تحقيق نتائج تؤكد المنحى الإيجابي لتحسن المردود التربوي.

كما تعبر عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية، وعلى رأسها السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس الجهة والمنتخبين، وجميع المصالح والأجهزة الأمنية الجهوية والإقليمية في ضمان إجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف، كما تنوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي المحلي والجهوي والوطني في مواكبة هذا الاستحقاق التربوي الهام.

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