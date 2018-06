Appel à monsieur Omar Hjira le maire de la mairie d’Oujda

Pendant deux ou trois mois durant, des camions à grosses bennes et à gros tonnage venaient, à longueur de journée, déverser leurs chargements de pierres blanches dans un lot de terrain situé en face de la mosquée Al Imane et du nouveau dispensaire, au niveau d la rue B19 du lotissement El Fath (Lazaret, Oujda). Les habitants avaient tout d’abord cru que le propriétaire de la parcelle allait construire le ‘’bain-café-four, comme cela est indiqué sur le plan d’aménagement. Mais au fil des mois, ils voyaient de petits camions venir faire le plein de pierres d’une certaine taille, laissant sur place les montagnes de mottes de terre et les grosses pierres. Ils ont compris, à leur dépens, que le lot de terrain était devenu un dépôt à ciel ouvert ou une décharge pour gravats. J’ai personnellement interpellé le premier responsable dont relève l’autorité de Hay El Fath à travers un article publié sur le site OUJDACITY. Pour ce responsable, avec qui j’ai eu un entretien, ces chargements de pierres ne constituent pas des matériaux de construction tant qu’ils ne sont pas accompagnés de ciment, que pour cette considération il ne pouvait pas intervenir pour demander au promoteur ou au propriétaire des explications, et que, en définitive, cela ne relevait pas de ses compétences, et que pour cela, il fallait saisir la mairie. Je lui ai alors répondu que si ces montagnes de pierres ne pouvaient pas être prises pour des matériaux de construction, elles peuvent, en revanche, être considérées comme des gravats qu’il convenait de ne pas laisser déverser dans une zone habitée.

Malgré cela, quelque temps après, le responsable en question a réagi en venant sur place donner ses instructions pour que le lot soit nettoyé de ces gravats. Mais bien vite, les travaux de nettoyage et de déblaiement ont été interrompus et le terrain est toujours dans un triste état : montagnes de mottes de terre, pierres de la taille de dolmens, troncs et branches d’arbres coupés ou élagués, ordures ménagères, détritus de tous genres. De plus, le terrain est devenu un habitat pour les rongeurs, les reptiles, les parasites. A tout cela s’ajoute le spectacle de désolation sur lequel les habitants ouvrent leurs yeux matin, midi et soir.

Il ne faut surtout pas oublier qu’à la sortie de l’école, qui n’est d’ailleurs pas loin, pendant les weekends et les vacances scolaires, les enfants prennent d’assaut le lot de terrain où ils s’amusent à escalader les monticules de terre et à effectuer des glisses à risques.

Pour toutes ces raisons, je lance un appel urgent à monsieur le maire de la ville d’Oujda pour faire déblayer ces gravats dont la présence blesse l’œil, nuit à la santé publique et dégrade l’environnement.

Zaid Tayeb