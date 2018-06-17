المونديال الشعري:

الى مَنْ في الوَغَى خِبٌّ

شعر رمضان مصباح الادريسي

ألا عَيِّرهُمْ سَفَاهَةً بِها غَدْرُ **** قَضَوْا جُبنا اذْ يُهارِشْهُمو دُبُّ

أيا عُربَان المَذلهْ تنادَيتمْ **** للِخَنا طرًّا اذْ يُعاوِيكُمُو ذِئْبُ

فها قد هانُوا يساقِيهُمُ ذُلٌّ ** * فسُحْقا وسحقا لِمن في الوَغىَ خِبُّ

خَذلتُم من غاثكُمْ اذ يُجالِدكُمُ ** * حُفاة ٌعُرْيٌ غِذاؤهُمُ ضَبُّ

فانْ تَعْجَبْ فَاعجبْ لِلْأُلى أقْعَوْا ** * فلاَ هُمْ لِلْعِزِّ أهْلٌ وَلا لهم قلْبُ

فَهُم ذيلٌ انْ تُنادي على أنْفٍ ** * فَلا نُصْرًا يُرتَجى مِنهُمْ ولا حُبُّ

فكم سُؤْتُم اذْ زَرَيْتُم بنا عُرْبًا *** وكَمْ جُعتم وأرضُكم كُلُّها ذَهْبٌ

أمَا لو كانت طِعانا فيَا وَيْلاً *** لنا من سيفٍ يُناجِزْ به هَيْبٌ

ألا أخْجِل بالأُلى انْفضحُوا بِها *** كُراتٍ لا هِيَ حَربٌ ولاَ لَهَبُ

فيَا أرْضَ المصطفى شاهَ ذكْرُهُمُ *** فلا رُشْدٌ يُحْتذَى اذ طَغى ذَنْبُ

القنيطرة14.6.2018