المونديال الشعري: الى مَنْ في الوَغَى خِبٌّ

المونديال الشعري: الى مَنْ في الوَغَى خِبٌّ
المونديال الشعري:
الى مَنْ في الوَغَى خِبٌّ
شعر رمضان مصباح الادريسي
ألا عَيِّرهُمْ سَفَاهَةً بِها غَدْرُ **** قَضَوْا جُبنا اذْ يُهارِشْهُمو دُبُّ
أيا عُربَان المَذلهْ تنادَيتمْ **** للِخَنا طرًّا اذْ يُعاوِيكُمُو ذِئْبُ
فها قد هانُوا يساقِيهُمُ ذُلٌّ ** * فسُحْقا وسحقا لِمن في الوَغىَ خِبُّ
خَذلتُم من غاثكُمْ اذ يُجالِدكُمُ ** * حُفاة ٌعُرْيٌ غِذاؤهُمُ ضَبُّ
فانْ تَعْجَبْ فَاعجبْ لِلْأُلى أقْعَوْا ** * فلاَ هُمْ لِلْعِزِّ أهْلٌ وَلا لهم قلْبُ
فَهُم ذيلٌ انْ تُنادي على أنْفٍ ** * فَلا نُصْرًا يُرتَجى مِنهُمْ ولا حُبُّ
فكم سُؤْتُم اذْ زَرَيْتُم بنا عُرْبًا *** وكَمْ جُعتم وأرضُكم كُلُّها ذَهْبٌ
أمَا لو كانت طِعانا فيَا وَيْلاً *** لنا من سيفٍ يُناجِزْ به هَيْبٌ
ألا أخْجِل بالأُلى انْفضحُوا بِها *** كُراتٍ لا هِيَ حَربٌ ولاَ لَهَبُ
فيَا أرْضَ المصطفى شاهَ ذكْرُهُمُ *** فلا رُشْدٌ يُحْتذَى اذ طَغى ذَنْبُ
القنيطرة14.6.2018
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