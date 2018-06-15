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المنتخب المغربي ينهزم امام نفسه باصابة لصفر خلال اول لقاء ضد ايران

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في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع ، يسجل المدافع المغربي عزيز بوهدوز ضد مرماه ، وذلك خلال محاولة صد ضربة خطأ للمنتخب الايراني …
المنتخب المغربي ظهر بمستوى جد متواضع ، حيث لوحظ غياب فرص التسجيل ، وعدم وضوح خطة اللعب ، مما جعل المرتدات الايرانية تشكل خطرا على المرمى المغربي عدة مرات …
خلاصة القول ، ان هزيمة المنتخب الوطني خلال اللقاء الأول بمونديال روسيا ، وتضييع فرصة الفوز على ايران ستجعل حظوظ الصعود الى الدور الثاني جد صعبة خصوصا وانه سيواجه فريقين اوروبيين كبيرية هما ، اسبانيا والبرتغال
على اي …ومع ذلك لا ينبغي ان نفقد الأمل …لأن كل شيء ممكن في كرة القدم

 
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