المنتخب المغربي ينهزم امام نفسه باصابة لصفر خلال اول لقاء ضد ايران

في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع ، يسجل المدافع المغربي عزيز بوهدوز ضد مرماه ، وذلك خلال محاولة صد ضربة خطأ للمنتخب الايراني …

المنتخب المغربي ظهر بمستوى جد متواضع ، حيث لوحظ غياب فرص التسجيل ، وعدم وضوح خطة اللعب ، مما جعل المرتدات الايرانية تشكل خطرا على المرمى المغربي عدة مرات …

خلاصة القول ، ان هزيمة المنتخب الوطني خلال اللقاء الأول بمونديال روسيا ، وتضييع فرصة الفوز على ايران ستجعل حظوظ الصعود الى الدور الثاني جد صعبة خصوصا وانه سيواجه فريقين اوروبيين كبيرية هما ، اسبانيا والبرتغال

على اي …ومع ذلك لا ينبغي ان نفقد الأمل …لأن كل شيء ممكن في كرة القدم