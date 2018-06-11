اخر مستجدات فريق المولودية الوجدية

حسم المدرب كركاش بصفة رسمية في لائحة اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق خلال الموسم الجاري الامر يتعلق بكل من العميد عبدالله خفيفي والحارس يحيى الازهري و جمال حركاس وعلاء الدين بوشنة و زكرياء ملحاوي والعماري ووليد الصايل. وبخصوص اللاعبين المغادرين للفريق، فبالإضافة الى اللاعبين الأفارقة الثلاث الذين تم الاستغناء عنهم رسميا ، فقد غادر كل من اشرف هرماش في اتجاه فريقه الجيش الملكي بعد اعارته للفريق الوجدي لموسم واحد واللاعب زغينو عاد الى فريقه الام اتحاد طنجة، فيما تأكد رسميا انتقال اللاعب حبيب الله الدحماني الى فريق الفتح الرباطي بعقد لموسم واحد قابل للتجديد لموسمين اخرين ، وينتظر ان يغادر الفريق كل من ياسين بيوض وحسن ازواود و محمد ايت يشو و اللاعبين احمد كندوز و ياسين محيو وفرحان .

وبخصوص انتدابات اللاعبين فقد تأكد رسميا التعاقد مع عميد المنتخب النيجيري المحلي ارجي كالو وهو من مواليد 1992 يلعب في مركز مدافع اوسط شارك في الشان الاخير صحبة منتخب بلاده في مقابلة النهائي ضد الفريق الوطني المغربي، وسبق لهذا اللاعب و ان خاض تجربة احترافية مع فريق تيرانا الالباني قبل لن يعود الى اللعب مع فريق كانو بليرز النجيري، كما تم التعاقد مع نصر الدين طرينة بعقد احترافي لمدة سنتين قادما من نادي رجاء بني ملال، وهو من مواليد 1990 يشغل مركز وسط الميدان، وتشير اخر المعلومات ان المكتب المسير قريب من التعاقد مع عميد واد زم الحارس محمد بوجاد ، واكدت لنا اخبار موثوق منها انه من المنتظر التحاق اربعة لاعبين مغاربة من بلجيكا لمجاورة الفريق الوجدي، هذا وينتظر التحاق اللاعب السابق للرجاء و الحالي للمغرب التطواني فيفيان مابيدي بالفريق الوجدي ، من جهة اخرى يسعى المكتب المسير لجلب لاعب وسط واد زم انس الورداني لذي سينتهي عقده مع فريقه نهاية يونيو.

للإشارة فباستثناء التعاقد مع لاعبين اثنين لحدود الساعة ، والذي اعلن عنه المكتب المسير في بلاغات رسمية ، يبقى الغموض هو سيد الموقف ، خصوصا بعد الاعلان الرسمي عن اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق ، والمحسوبين على رؤوس الاصابع ، وهذا ما ترك عدة تساؤلات لدى المحبين للفريق الوجدي.

وفي موضوع دي صلة انطلقت بحر هذا الاسبوع اشغال الصيانة بالمركب الشرفي والتي ستهم الانارة والمدرجات وكذا العشب وبعض المرافق الاخرى وخاصة المستودعات وقاعة الندوات الصحفية، وينتظر ان يلعب الفريق خلال الشطر الاول من البطولة بالملعب البلدي بوجدة، بعد الموافقة المبدئية للجامعة الملكية لكرة القدم بالترخيص لاستقبال منافسيه خلال بطولة الموسم الكروي المقبل على ارضية الملعب البلدي.

عبدالقادر البدوي