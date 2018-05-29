شركة موبيليس تضحد كل الشائعات وتعلن انها تلتزم حرفيا بدفتر التحملات وحافلات جديدة من الحجم الكبير تصل الى وجدة عشية يومه الثلاثاء

امام انتشاربعض الشائعات بخصوص نوعية الحافلات الجديدة التي ستستخدمها شركة موبيليس بوجدة بعد انتهاء عقدة شركة النور يوم 31 ماي الحالي ، حيث يروج ان الحافلات التي ستستخدمها شركة موبيليس هي من النوع الصغير » ميني بيس » وفي اتصال هاتفي لوجدة سيتي باحد المسؤولين بشركة موبيليس الذي قام بتكذيب كل هذه الشائعات ، معتبرا اياها لا اساس لها من الصحة حيث قال :

ابتداء من فاتح يونيوالمقبل , ستشرع شركة موبيليس في استغلال خطوط النقل الحضري التي كانت لاتزال تحت تصرف شركة النور إلى جانب الخطوط التي كانت قد استلمتها من شركة الشرق عقب فوزها بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة وجدة في مطلع السنة الماضية….وبذلك تصبح شركة موبيليس الشركة الوحيدة التي ستتولى تدبير كل خطوط النقل الحضري بمدينة زيري بن عطية بخدمات عالية الجودة ….

وأضاف ذات المصدر أن شركة موبيليس تتعهد بتحقيق نقل حضري يوفر كل شروط الكرامة والراحة لساكنة كل احياء المدينة بدون استثناء قصد وضع حد لمعاناة الساكنة مع الحافلات المهترئة والخدمات الرديئة لسنوات طويلة …. وبعد طول انتظار , ستحل شركة موبيليس بأحيائهم في أجواء من الارتياح والبشرى بفضل الأصداء الطيبة للشركة لدى المواطنين منذ حلولها بمدينة وجدة قبل سنة ونصف بفضل احترام التوقيت و حسن السلوك و المعاملة وانضباط المستخدمين , وأيضا باجتهادها في تأمين خدمات عالية الجودة بحافلات من نوع volvo تنتمي إلى الجيل euro 5 و بأثمنة مناسبة . وتتميز جميع الحافلات بكونها مجهزة بالولوجيات للأشخاص المعاقين حيث تعد وجدة المدينة الأولى على الصعيد الوطني التي تجهز كامل أسطولها بالولوجيات مائة بالمائة.

كما قال مسؤول شركة موبيليس لوجدة سيتي أن الشركة برهنت خلال الفترة القصيرة التي أمضتها بمدينة وجدة على ريادتها في المجال بتمكنها من تحقيق قفزة نوعية بالمرفق لفائدة المواطنين والطلبة على الخصوص . ومع إشادة الساكنة بالمستوى العالي للخدمات , ينتظر سكان الأحياء التي لم تصلها خدمات الشركة شهر يونيو بشغف من أجل انهاء معاناتهم بدخول حافلات موبيليس الجديدة الى الخدمة

هذا وأكد ذات المصدر ان الحافلات الجديدة وهي من الحجم الكبير ــ الصورة ــ ستحل يومه الثلاثاء 29 ماي 2018 بوجدة لتبدأ الخدمة في فاتح يونيو المقبل وستتأكد الساكنة بانها حافلات ذات جديدة وذات جودة عالية .