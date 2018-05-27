أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الجمعة 25 ماي 2018

رئيس الحكومة : زيارة كوريا الجنوبية فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات بالمغرب

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن زيارة الوفد الحكومي الذي قاده مؤخرا، إلى كوريا الجنوبية كانت ناجحة وفتحت الباب أمام جلب المزيد من الاستثمارات الكورية بالمغرب.

وأبرز رئيس الحكومة في افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، يوم الجمعة، أن الزيارة شكلت مناسبة لعرض إمكانيات الاستثمار في المغرب، وجلب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن « اتفاقية ستوقع في القريب سيفتح بموجبها صندوق الاستثمار الكوري اعتمادا بمبلغ 500 مليون دولار للاستثمار في المغرب لصالح مستثمرين كوريين ومغاربة، بتسهيلات كبيرة ».

وقال إن الوفد الوزاري ناقش مع المسؤولين الكوريين عدة جوانب في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متوقعا أن يكون للزيارة تأثير كبير على تطوير العلاقات المغربية الكورية. وأضاف « لقد أدركنا التقدير الذي يحظى به المغرب ملكا وبلدا وشعبا لدى القيادة الكورية والشعب الكوري ».

وأوضح السيد العثماني أن النقاش كان عميقا حول عدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها تطوير الاستثمار الكوري بالمغرب، وجلب مزيد من الشركات الكورية، وآخرها شركة « هانس كوبريشت » التي بدأت منذ أسابيع فقط استثمارا ضخما بشمال المملكة، سينتج تقريبا حوالي 13 ألف منصب شغل.

واعتبر تمركز هذا المستثمر « حدثا مهما لكوريا لأنه يقر ب لها الأسواق، وبالنسبة للمغرب لأنه سيساعد على نقل التكنولوجيا ويدعم منظومة صناعة السيارات في بلادنا ».

وبخصوص ملف التعليم، قال السيد العثماني إنه كان حاضرا في مباحثات الوفد المغربي مع المسؤولين الكوريين، و »أننا اطلعنا على التجربة الكورية للاستفادة منها، وليس لنقلها، لأن للمغرب تجربته ورؤيته التي يعتز بها في مجال التربية والتكوين لكن أيضا، نبقى منفتحين على العالم للاستفادة من مختلف التجارب ولنتبادل معها ».

وأضاف أن الزيارة شكلت مناسبة للاطلاع على تجربة كوريا في مجال التعليم، علما أن نسبة الأمية في هذا البلد الآن تبقى في حدود 3 بالمائة، والبحث العلمي جد متطور به، و »سنفسح مجال التعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المغربية والكورية وأيضا في مجال المنح للطلبة المغاربة ».

كما استحضر الجانبان المغربي والكوري، خلال زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري، تطورات القضية الوطنية والعلاقات الدبلوماسية. وقال السيد العثماني « لقد بسطنا وجهة نظرنا أمام الطرف الكوري حول تطورات قضيتنا الوطنية، كما عرضنا محددات سياسة المغرب في إفريقيا ». ومن جهة أخرى، نو ه رئيس الحكومة باختيار المغرب هذا العام ضيف شرف في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، التي احتضنتها بوسان الكورية، معتبرا هذا « الاختيار في حد ذاته التفاتة تقدير للمغرب ولجهود جلالة الملك في إفريقيا، وللسياسة المغربية في القارة ».

وزير التربية الوطنية يستعرض تدابير محاربة الغش في متحانات الباكالوريا

استعرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جملة التدابير المتخذة لمحاربة الغش في غمار التحضير لامتحانات الباكالوريا.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الوزير توقف عند المجهودات المرتبطة بمحاربة الغش في الامتحانات، حيث تم إطلاق حملات تحسيسية لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات وحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافئ الفرص، فضلا عن عدد من الآليات والإجراءات الرامية إلى تأمين نقل المواضيع، وتحصين فضاءات حفظها وكذا مراكز استنساخها بنظام آلي لمراقبة الحركية وتعطيل الاتصال بواسطة الهاتف داخلها.

وأكد الوزير مواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية الإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية، وإحداث لجان اليقظة والتتبع على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات الباكالوريا.

كما قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يقول السيد الخلفي، المؤشرات الرقمية حول الترشيحات، حيث سيبلغ عدد المرشحين في دورة يونيو لهذه السنة 440 ألف مترشح بزيادة قرابة 10 في المائة مقارنة بالنسبة الماضية، وتمثل نسبة ترشيح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين. كما بلغت نسبة المترشحين الأحرار 23 في المائة من مجموع المترشحين، وبلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة في التعليم الخصوصي.

وأوضح أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة تجري في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بالتعليم خاصة ما يتعلق بالمشروع المندمج المتعلق بالتقويم والامتحانات والتوجيه الذي من موجهاته تنويع العرض في الباكالوريا.

ومن اهم مستجدات هذا الاستحقاق، يضيف الوزير، مواصلة إرساء المسالك الجديدة للباكالوريا حيث سيتم اجراء الامتحانات في 8 مسالك دولية و14 مسلكا مهنيا جديدا تنضاف إلى 4 مسالك للباكالوريا المهنية المهنية التي تم إرساؤها في دورة 2017، وبذلك سينتقل عدد المسالك المتاحة من 14 مسلكا التي كانت معتمدة قبل إصلاح نظام الباكالوريا على 40 مسلكا.

كما تعرف امتحانات هذه السنة تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، والتنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، إلى تحديد الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية، فضلا عن الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني لتحديد مسطرة وكيفية تقديم التظلمات من قرارات اللجان التأديبية المختصة.

المغرب كان حازما في الإدانة القوية والشديدة للمناورات المستفزة واليائسة لانفصاليي « البوليساريو » بدعم وتواطؤ من الجزائر

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب كان حازما إزاء الإدانة القوية والشديدة للمناورات المستفزة واليائسة لانفصاليي « البوليساريو » وبدعم وتواطؤ من الجزائر.

وأشار السيد الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن « ما حصل بعد قرار مجلس الأمن الأخير كان ضربة كبيرة عندما قال بأن نقل وحدات إدارية إلى بير لحلو هو عمل يهدد ويمس بالاستقرار ودعا إلى عدم القيام به، كما دعا إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكراكرات ».

وأكد السيد الخلفي أن هذا الأمر بالنسبة إلى المغرب كان « تعبيرا جليا بأن انفصاليي البوليساريو كانوا على مواجهة مع الشرعية الدولية، حيث كان هناك انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرق واضح وجلي لقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ».

وذكر أن « المغرب راسل رسميا رئيس مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول هذه الانتهاكات والخروقات التي تعبر عن محاولات يائسة للرد على قرار أممي واضح جعل ما تقوم به جبهة الانفصاليين خارج الشرعية الدولية ».

وتساءل الوزير في هذا الصدد « كيف يمكن أن نفهم أن هناك دعوة إلى إحياء المسار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية واقعية براغماتية دائمة لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بينما نقف عند مناورات تخدم في نهاية المطاف تقويض هذا المسار الهادف إلى بلورة تسوية سياسية؟ ».

وعبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الأسف لكون « ما يقع يتم بتواطؤ ومباركة بلد جار تجمعنا به اتفاقية اتحاد المغرب العربي » والذي « يدعم حركة مسلحة تستهدف الوحدة الترابية لبلد وقع على هذه الاتفاقية »؛ مؤكدا أن ذلك « لا يخدم في نهاية المطاف إلا المس بالاستقرار وتحدي الشرعية الدولية ».

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة والطب عن بعد

صادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة والطب عن بعد، تقدم بهما وزير الصحة.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.429 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.198 الصادر في 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012) المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، مبرزا أن هذا المشروع يأتي في إطار الانخراط في آخر توصيات منظمة الصحة العالمية وكذا المعايير الدولية الجديدة في مجال التكافؤ الحيوي.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، مقتضيات منها تعريف كل من التكافؤ الحيوي والتوافر الحيوي والمستحضر المرجعي ودواعي استعمال خطيرة، وكذا تحديد الشروط اللازمة للقيام بدراسة تكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة المصنعة محليا أو المستوردة كمنتج جاهز أو كمنتج سائب.

وأشار الوزير إلى أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد، حيث تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يوضح الوزير، إلى تطبيق أحكام القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في تأطير الطب عن بعد عن طريق استخدام التكنولوجية الالكترونية بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى عن بعد والمساهمة في تأمين التكوين المستمر للمهنيين الطبيين من خلال نقل وبث المؤتمرات والندوات التي تعقد في المراكز الدولية، وذلك من خلال وضع الشروط التقنية وكذا الكيفيات الضرورية لإنجازه.

اشغال الحكومة بكرامة المرأة المغربية سواء داخل أو خارج المغرب

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة منشغلة كثيرا بكل ما يتعلق بكرامة المرأة المغربية سواء داخل المغرب أو خارجه.

وذكر السيد الخلفي، في رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة بخصوص وضعية العاملات المغربيات بمقاولات الفواكه الحمراء الإسبانية، بأن « القطاع الحكومي المعني كان قد أصدر بلاغا في الموضوع تلاه نقاش في البرلمان، قبل أن تتم الدعوة للقيام بتحقيق ».

وشدد الوزير على أنه « لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال المس بالكرامة والاستغلال، التي ليس فقط فيها انتهاك للقوانين الدولية التي تؤطر هذا الميدان، وإنما أيضا بالنظر إلى مرجعيتنا وثوابتنا الدستورية التي تؤطر عملنا ».

وتابع السيد الخلفي، أن هذا الملف طرح في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي من أجل متابعة هذا الموضوع وتتبع المعطيات والخطوات اللازمة والبحث في الميدان.

وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني قد أكدت في بلاغ، الأسبوع الماضي، أنه لم يتم معاينة أي حالة تتعلق بالتجاوزات والمضايقات المثارة من طرف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بخصوص العاملات المغربيات بمقاولات الفواكه الحمراء الإسبانية.

وأوضحت الوزارة أنه تبعا للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية في مجال الهجرة، المنعقد خلال شهر أبريل، قام وفد مشترك مغربي-إسباني يتكون من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة إشبيلية عن الجانب المغربي، وممثلين عن وزارة الشغل بإسبانيا والسفارة الإسبانية بالرباط، بزيارة ميدانية لإقليم « هويلفا » الإسباني يومي 10و 11 من الشهر الجاري، قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الإسبانية، مضيفا أن الوفد المشترك عاين ظروف اشتغال العاملات المغربيات بالحقول الفلاحية وبمصانع تلفيف المنتوجات الفلاحية، ومحلات الإقامة بعين المكان، واطلع على مختلف الخدمات المقدمة لفائدة العاملات في إطار مواكبتهن وتيسير اندماجهن.

ومع: 25/05/2018