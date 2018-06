Réunion des travaux du Conseil de gouvernement du vendredi 25 mai 2018

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif à la répression de la fraude aux examens scolaires

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi, a approuvé le projet de décret N°2-18-27 portant application de la loi 02.13 relatif à la répression des fraudes aux examens scolaires.

Présenté par M. Said Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce projet de décret vise à définir les modèles des procès verbaux (PV) relatifs aux cas de fraude aussi bien au moment des examens que lors de l’évaluation des réponses, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Ledit projet vise également à définir les modalités de nomination des commissions disciplinaires, leur composition, le déroulé de leurs travaux, la rédaction des PV et de leurs délibérations relatives aux examens scolaires organisés par les institutions de l’éducation publique ou par les institutions de formation professionnelle privées et publiques.

Le projet entend aussi déterminer les administrations régionales, provinciales et locales concernées qui recevront des copies des décisions disciplinaires, en plus du renvoi pour décision aux autorités gouvernementales chargées de l’éducation nationale et de la formation professionnelle pour déterminer la procédure et les modalités de présentation des recours relatifs aux décisions des commissions disciplinaires spécialisées, a relevé M. El Khalfi.

Par ailleurs, M. Amzazi a passé en revue, dans un exposé lors du conseil de gouvernement, l’état d’avancement des préparatifs des examens du baccalauréat au titre de l’année en cours, précisant que 440.000 candidats, dont 48% de filles, passeront les examens du baccalauréat au titre de la session de juin 2018, soit une hausse de près de 10% par rapport à l’année précédente, a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Le nombre des candidats libres est de l’ordre de 23% de l’effectif global des candidats, alors que le nombre de candidats issus de l’enseignement public représente 70% du total des candidats, contre 7% pour l’enseignement privé, a noté le ministre, précisant que l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2018 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030, notamment le projet intégré relatif à la rénovation des systèmes d’évaluation, d’examens et d’orientation scolaire, qui repose essentiellement sur la diversification de l’offre dans le baccalauréat.

Parmi les nouveautés de cette année, le ministère a noté la poursuite de la mise en place de nouvelles filières du baccalauréat marocain, a ajouté le ministre, soulignant que les examens de cette session auront lieu dans huit filières internationales du baccalauréat marocain ainsi que dans 14 nouvelles filières professionnelles qui s’ajoutent aux 4 branches du baccalauréat professionnel, mises en places au titre de la session de 2017.

Ainsi, le nombre des filières disponibles sera porté de 14, adoptées avant la réforme du système du baccalauréat à 40 filières, avec de grandes probabilités de diversifier l’offre dans ce domaine et d’améliorer la convergence avec les projets scolaires des candidats.

Les épreuves du baccalauréat pour cette année connaîtront la généralisation des procédures d’adaptation des examens pour inclure, en plus des malvoyants, déjà couverts par la procédure, les candidats ayant un handicap mental, signalant que dans le cadre du renforcement continu des mécanismes de lutte et de répression de la fraude lors des examens, des campagnes de sensibilisation ont été lancées en vue d’informer les candidats des conséquences désastreuses de la triche lors des examens et pour les encourager à adhérer aux valeurs de la transparence et de l’égalité des chances.

Les mécanismes de sécurisation du transfert des épreuves des centres de distribution vers les centres d’examen ont été renforcés, en plus d’une sécurisation plus ample des espaces de conservation et des centres d’impression des épreuves, à travers un système de surveillance de mouvements et d’annulation de communication téléphonique à l’intérieur des espaces en question.

Des équipes mobiles locales et provinciales de répression de la fraude sur les médias électroniques continueront à être mobilisées, en plus de la mise en place de comités de veille et de suivi aux niveaux provincial, régional et national pour suivre les procédures d’examens du baccalauréat.

Contrôle des prix: Le gouvernement a mené 827 opérations de contrôle dans 12.000 points de vente et relevé 222

Le gouvernement a mené 827 opérations de contrôle des prix dans 12.000 points de vente, a indiqué, vendredi à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, notant que dans le cadre de ces opérations, 222 contraventions ont été relevées, 266 avertissements ont été adressés et 53 tonnes de produits périmés ont été saisis et détruits. Dans ce sens, le conseil a suivi un exposé du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur sur la question du contrôle des prix, a précisé M. El Khalfi dans un communiqué lu lors d’un point de presse au terme du Conseil de gouvernement.

Il y a un suivi minutieux du marché national et une disposition à prendre les décisions nécessaires pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens, le consommateur et le marché et faire face à toute opération de monopole ou de fraude touchant la sécurité des produits distribués, a souligné le porte-parole, notant que le contrôle a révélé que les besoins sont généralement assurés à l’exception de quelques produits dont l’offre n’était pas suffisante.

Il a ajouté que la ligne de téléphone 5757 a reçu, durant la première semaine de son activation, plus de 2.000 appels permettant de mener 278 opération sur le terrain.

Citant le chef du gouvernement, M. El Khalfi relève que l’exécutif contrôle et suit les prix à travers les autorités compétentes, ajoutant que cette question fera l’objet de davantage de discussions lors des prochains conseils de gouvernement en passant au crible les rapports rédigés dans ce sens. Et de souligner que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection du pouvoir d’achat des citoyens et du marché national et barrer la route aux monopolisateurs et ceux qui mettent en danger la santé des consommateurs.

Il a, en outre, indiqué que le Chef du gouvernement a souligné, lors du conseil, qu’il réunira la commission ministérielle spécialisée dans l’étude des prix des produits les plus consommés, qui a été annoncée récemment.

Le Maroc a été ferme vis-à vis des manœuvres provocatrices et désespérées du polisario avec la complicité de l’Algérie

Le Maroc a fait montre de fermeté vis-à vis des manœuvres provocatrices et désespérées des séparatistes du « polisario » avec l’appui et la complicité de l’Algérie, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Dans un point de presse après la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Khalfi a indiqué que la dernière résolution du Conseil de sécurité a constitué « un grand revers » pour le polisario, rappelant que le Conseil avait affirmé que le transfert d’unités administratives à Bir Lahlou était une action à même de menacer et de porter atteinte à la stabilité, tout en appelant à y mettre fin et exhortant le polisario à se retirer immédiatement de la région de Guergarate. Cette réaction du Conseil de sécurité a constitué pour le Maroc « l’expression évidente du fait que les séparatistes du polisario étaient en confrontation avec la légalité internationale », a-t-il affirmé, notant qu’il s’agissait d’une « violation de l’accord de cessez-le-feu » et d’une « violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité ».

« Le Maroc a envoyé une correspondance officielle au président et aux membres du Conseil de sécurité, au Secrétaire général des Nations Unies ainsi qu’à l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au sujet de ces atteintes et violations », a-t-il fait savoir, soulignant que ces manœuvres « traduisent des tentatives désespérées de réagir à une résolution onusienne claire qui rend contraires à la légalité internationale les agissements du front séparatiste ».

« Comment pouvons-nous comprendre qu’il y a un appel à la relance du processus politique pour parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable de ce conflit régional autour du Sahara marocain alors que des manœuvres sont en cours avec pour visée de torpiller ce processus de résolution politique? », s’est interrogé le porte-parole du gouvernement. Ces agissements se font « avec la complicité et la bénédiction d’un pays voisin auquel nous sommes liés par la convention de l’Union du Maghreb Arabe » et qui « soutient un mouvement armé ciblant l’intégrité territoriale d’un pays signataire de cette convention », a déploré le ministre, soulignant que « cela ne fera en fin de compte que porter atteinte à la stabilité et à la légalité internationales

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la bioéquivalence des médicaments générique

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi à Rabat, a adopté le projet de décret N 2-17-429 modifiant et complétant le décret N 2-12-198 du 21 Rajab 1433 (12 juin 2012) relatif à la bioéquivalence des médicaments génériques, a a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi. Présenté par le ministre de la Santé, ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de l’adhésion aux dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux nouvelles normes internationales en matière de bioéquivalence, a précisé M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Ce texte comprend plusieurs dispositions, notamment la définition de la bioéquivalence, la biodisponibilité, le produit de référence et les indications, a précisé le ministre, ajoutant qu’il s’agit également de déterminer les conditions nécessaires pour mener une étude de bioéquivalence pour les médicaments génériques fabriqués localement ou importés comme produit fini ou liquide.

Le conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur la télémédecine

Le conseil de gouvernement, réuni vendredi, a adopté un projet de décret sur la télémédecine, tout en prenant en considération les observations formulées, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Ce projet de décret N° 2.18.378 vise à appliquer les dispositions de la loi 131.13 relative à l’exercice de la médecine dans l’encadrement de la télémédecine via la technologie électronique, a précisé M.El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Cette technologie permettra de diagnostiquer, de soigner ou de faire le suivi à distance des malades et de contribuer à la formation continue des professionnels médicaux à travers la transmission et la diffusion des congrès et séminaires tenus dans les centres internationaux, et ce en élaborant les critères techniques et les modalités de sa réalisation, a-t-il ajouté.

MAP: 25/05/2018