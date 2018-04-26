عبدالنبي بعوي رئيس جهة الشرق يبدي الصرامة مع المقاولات ومكاتب الدراسات خلال مناقشة سير المشاريع VIDEO

خلال اللقاء الذي نظمته جهة الشرق يوم 17 ابريل 2018 لمناقشة تقدم الاشغال بمختلف المشاريع مع المقاولات العاملة بمختلف الأوراش باقاليم ومدن وقرى الجهة الشرقية بحضور السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، والكاتب العام للولاية ، وعدد من رؤساء المصالح ، والادارات المحلية والجهوية والمركزية ، فاجأ السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق العديد من المقاولات بنوع من الصرامة خلال تتبع مختلف العروض التي قدمتها والتي تتعلق بسير الاشغال ، حيث قام رئيس الجهة بتوجيه أسئلة محرجة الى مكاتب الدراسات بخصوص التعثر والبطء والخلل الذي تعرفه بعض الأوراش سواء من حيث الجودة او من حيث السرعة في الانجار ، وكذا آداء مستحقات المقاولات التي وفت بالتزاماتها في الآجال المحددة …

وذلك عندما استفسر رئيس الجهة هل هذه المقاولات حصلت على مستحقاتها ، فكان الجواب بالنفي ، مما اثار غضب الرئيس الذي تساءل قائلا : علاش ما عطيتوهومش فلوسهم ؟ مضيفا انه توصل بالعديد من الشكايات من طرف بعض المقاولات التي لم تتوصل بمتحقاتها رغم انتهاء الاشغال ….حيث قال عبد النبي بعوي لممثلي هذه المقاولات : » انا المحامي ديالكوم ، لتتوصلوا بمتحقاتكم بمجرد الانتهاء من الاشغال …لكن مقابل ذلك اشترط وبصرامة الجودة في الاشغال ، والانجاز في الآجال المحددة »

وجدة سيتي تقدم التسجيل الكامل للتدخلات الصارمة لرئيس الجهة خلال مناقشة عروض المقاولات ومكاتب الدراسات