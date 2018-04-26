جماعة راس عصفور باقليم جرادة : اتصالات المغرب ، انعدام الخدمات والاستهتار بطلبات المواطنين بالعديد من الدواوير

في الوقت الذي تعتبر فيه اتصالات المغرب كاقدم شركة اتصالات في اليلد وحققت ارقام قياسية في عدد المنخرطين ومبيعات الهاتفا النقال واشتراكات الانترننيت ـ وتحقق فيه ارباح سنوية صافية مريحة حسب تصريحات السيد الرئيس المدير العام —.الشيء الذي لايمكننا الاتثمينه وتشجيعه — وفي الوقت الذي نجد فيه العديد من ابناء جماعة راس عصفور باقليم جرادة يشتركون في خدمات هذه الشركة ومنهم من له اكثر من اشتراكين شهريين .وفي الوقت الذي توجد جماعة راس عصفور علىى خط التماس مع الحدود المغربية الجزائرية .لما تشكله من منطقة حساسة امنيا .خااصة وانها منطقة جبلية تعرف نشاطا مكثفا لتسلل الافارقة المهاجرين . وفي الوقت الذي تعرف منطقة جماعة راس عصفور مشاريع استثمارية ضخمة خاصة على المستوى الفلاحي .خاصة بعد تهيئة الطريق الرابطة بين وجدة وتويسيت عبر سيدي يحيى وتهيئة بعض المسالك القروية .. في هذا الوقت ابت شركة اتصالات المغرب الا ان تجعل المنطقة خارج التغطية خاصة في المنطقة الجنوبية من جماعة راس عصفور في المقطع الرابط بين سيدي جابر وسيدي رحو .مما ضيع ويضيع على المشتركين الكثير من الفرص والمصالح .

وقد تم الاتصال بمصالح الشركة منذ حوالي شهرين عن طريق خدمات الهاتف المتاحة .ومباشرة بالمصالح المعنية بالشبكة بمدينة وجدة . وفي كل مرة يطمئننا المعنيون بالامر با ن المشكل في طريقه للحل وانهم ينتظرون فقط وصول بعض المعدات من المصالح المركزية .لكن لحد الساعة لازالت المنطقة معزولة ولا تستفيد من خدمات اتصالات المغرب رغم ان الزبناء يؤدون ثمن الاشتراكات بطريقة عادية الشيء الذي نعتبره اجحافا وتعديا على الحقوق وعدم التزام صارخ من طرف اتصالات المغرب تجاه زبنائها وقد اتضح ذلك جليا خلال موسم وعدة سيدي جابر الذي احيته قبيلة شرفاء اولاد سيدي جابر (بني بوحمدون) والذي حضره تجمع بشري ضخم الغالبية العظمى منهم من منخرطي اتصالات المغرب ظلت بدون تغطية مما اثر بشكل جلي على سير الموسم .ولولا وجود بعض الاشخاص الذين غيرو اشتراكاتهم نحو شركات اخرى لبقي الموسم بدون تغطية ولكم ان تتصوروا المضاعفات في حالة حدوث طارئ لاقدر الله

لذلك فساكنة جماعة راس عصفور باقليم جرادة المنخرطة في اتصالات المغرب تطالب المسؤولين عن هذا الفاعل الاقتصادي المهم بالاسراع في تغطية المنطقة بكاملها ايفاء بالتزاماتها نحو الزبناء من جهة وخدمة للتنمية في المنطقة من جهة اخرى .كما تطالب المسؤولين المحليين والاقليميين والجهويين كل في دائرة اختصاصه بالتدخل لدى اتصالات المغرب من اجل رفع هذا التهميش عن سكان الجماعة لما له من خير على الكل وخاصة امن البلد في منطقة حدودية

يحيى جابري