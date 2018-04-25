نظمت المنظمة المغربية للدبلوماسية الثقافية بوجدة دورة تكوينية في مجال الصحافة والاعلام ايام 13 ـ 14 ـ 15 ابريل الحالي من تأطير مجموعة من اهرامات الاعلام المصري ويتعلق الأمر برئيس الأكاديمية العربية للدراسات المتطورة اللواء الدكتور سمير محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية ، بحضور الدكتور علي مبارك ، الخبير الإعلامي ورئيس قناة النيل الإخبارية بالتلفزيون المصري ، والدكتور شعبان علم الدين ، استاذ القانون الدولي ، ، والدكتورة إيمان الشامي ، الأمينة العامة للأكاديمية العربية للدراسات المتطورة طبعا بالاضافة الى الدكتورة اعتماد الأمراني ، رئيسة المنظمة المغربية للدبلوماسية الثقافية

الدورة التي استفاد منها حوالي 30 من الصحافيين والاعلاميين بوجدة عرفت نجاحا كبيرا ، نظرا للمجالات التي تناولتها الدورة التكوينية من جهة ، ومن جهة اخرى الكيفية او الطريقة البيداغوجية التي تميز بها المؤطرون في تناول مختلف المواضيع التكوينية ـ في مختلف الفروع الاعلامية السمعية ، البصرية ، الورقية والالكترونية

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » التي سجلت مختلف العروض ، ونظرا لأهميتها ، وايمانا منا بالرسالة الاعلامية التي نؤمن بها ، والتي تتمثل بالاساس في تعميم الفائدة ، فاننا سنقدم لمن لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من هذه الدورة ، التسجيلات المصورة الكاملة لكل العروض التي عرفتها هذه الدورة التكوينية الناجحة ، والتي ستتلوها دورات اخرى كما عبرت لنا الدكتورة اعتماد الأمراني رئيس المنظمة المغربية للدبلوماسية الثقافية

اليوم نقدم عرض الدكتور علي مبارك ، الخبير الإعلامي ورئيس قناة النيل الإخبارية بالتلفزيون المصري