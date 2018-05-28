VIDEO فرصة لا تعوض : شقة مفروشة على شكل استوديو 5 نجوم للبيع بعمارة فاخرة بالنقطة المدارية بالقرب من جامعة محمد الأول بوجدة

استوديو فاخر ، مجهز بافرشة من النوع الفاخر الممتاز ، 33 متر مربع ، بالطابق الرابع ، بالعمارة الجديدة » حدائق الشرق » الكائنة بالنقطة المدارية بالقرب من جامعة محمد الأول بوجدة ، حي القدس ، وعلى بعد حوالي 100 متر من كلية الطب والصيدلة ، والمستشفى الجامعي محمد السادس ، تطل على النقطة المدارية للجامعة ، وشارع محمد السادس ، في منظر جمالي من الروعة بمكان

لمن يهمه الأمر الاتصال بالرقم : 0666776258