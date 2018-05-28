Home»Débats»VIDEO فرصة لا تعوض : شقة مفروشة على شكل استوديو 5 نجوم للبيع بعمارة فاخرة بالنقطة المدارية بالقرب من جامعة محمد الأول بوجدة

VIDEO فرصة لا تعوض : شقة مفروشة على شكل استوديو 5 نجوم للبيع بعمارة فاخرة بالنقطة المدارية بالقرب من جامعة محمد الأول بوجدة

/ /0/ 1k
4
Shares
PinterestGoogle+
 

استوديو فاخر ، مجهز بافرشة من النوع الفاخر الممتاز ، 33 متر مربع ، بالطابق الرابع ، بالعمارة الجديدة  » حدائق الشرق  » الكائنة بالنقطة المدارية بالقرب من جامعة محمد الأول بوجدة ، حي القدس ، وعلى بعد حوالي 100 متر من كلية الطب والصيدلة ، والمستشفى الجامعي محمد السادس ، تطل على النقطة المدارية للجامعة ، وشارع محمد السادس ، في منظر جمالي من الروعة بمكان
لمن يهمه الأمر الاتصال بالرقم : 0666776258

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

VIDEOالمركز التجاري مرجان ـ وجدة ينظم تظاهرة رياضية لاكتشاف ابطال المستقبلالمركب السياحي اركانة …روعة ، جمالية ، ورومنسية في قلب وجدة VIDEOمرجان وجدة : يرفع شعار من اجل دخول مدرسي ناجح VIDEOاقبال جماهيري كبير على الايام التجارية لاتصالات المغرب بوجدة VIDEO

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.